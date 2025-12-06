İSTANBUL 20°C / 12°C
6 Aralık 2025 Cumartesi
Baltalı vahşet! Eşini evinin banyosuna gömdü

Hatay'da baltayla öldürdüğü 61 yaşındaki eşini evinin banyosuna kazdığı çukura gömen 77 yaşındaki cani gözaltına alındı.

AA6 Aralık 2025 Cumartesi 07:34 - Güncelleme:
Hatay'ın Erzin ilçesinde, karısını baltayla öldürdüğü ve evin banyosuna gömdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Gökdere Mahallesi'nde yaşayan Meliha S'ye (61) ulaşamayan yakınları, dün 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine jandarma ekipleri, arama çalışması başlattı.

Çiftin yaşadığı eve giden ekipler, kapıda kan izlerine rastladı.

Jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede evin banyosunun kazıldığını tespit etti.

Yapılan incelemede Meliha S'nin öldürülerek banyoya gömüldüğü belirlendi.

Ekipler, olayla ilgili Bekir S'yi (77) suç aleti baltayla yakaladı.

Gözaltına alınan Bekir S. ifadesinde, eşini baltayla öldürdüğünü ve banyoya gömdüğünü itiraf etti.

Meliha S'nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

