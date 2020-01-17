İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8747
  • EURO
    6,5277
  • ALTIN
    293.423
  • BIST100
    121265
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Jandarmadan 'Kan ver hayat kurtar' kampanyasına destek
Güncel

Jandarmadan 'Kan ver hayat kurtar' kampanyasına destek

Kilis’te jandarma personeli, “Kan ver hayat kurtar” kampanyasına destek vererek kan bağışında bulundular.

IHA17.01.2020  13:31 - Güncelleme: 17.01.2020  13:31

Kilis Kızılay Kan Merkezi tarafından “Kan ver hayat kurtar” kampanyasına İl Jandarma Komutanlığı personeli kan vererek destek oldular. İl Jandarma Komutanlığında görevli rütbeli personel, erbaş ve erler Kızılay Kan Merkezi tarafından seyyar kan alma aracında kan toplama aracında kan bağışında bulundular. Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Esra Yılmaz, “Kan ver hayat kurtar” Kampanyasına destek veren jandarma personeline teşekkür ettiğini ifade ederek, “Jandarma birimlerinde görevli personel 3 ayda bir düzenli olarak kan bağışında bulunuyorlar. İl Jandarma Komutanı Hakan Başaklıgil başta olmak üzere tüm jandarma personeline şükranlarımı sunuyorum” dedi.

İsrail polisi Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yeni Sultan Türk çıktı!
Yeni Sultan Türk çıktı!

Yeni Sultan Türk çıktı!

Avrupa denklem dışı kaldı: Türkiye’nin liderliğini itiraf ettiler
Avrupa denklem dışı kaldı: Türkiye’nin liderliğini itiraf ettiler

Avrupa denklem dışı kaldı: Türkiye’nin liderliğini itiraf ettiler

Yunan Başbakan, Berlin'deki Libya Konferansı'nı tehdit etti: Türkiye iptal etsin
Yunan Başbakan, Berlin'deki Libya Konferansı'nı tehdit etti: Türkiye iptal etsin

Yunan Başbakan, Berlin'deki Libya Konferansı'nı tehdit etti: Türkiye iptal etsin

Bölge ülkelerine 'yeni kanal' teklifi
Bölge ülkelerine 'yeni kanal' teklifi

Bölge ülkelerine 'yeni kanal' teklifi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.