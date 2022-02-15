Kanada açıklarında tekne faciası: 4 ölü

IHA 15 Şubat 2022 Salı 20:26 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 20:26

İspanya bandıralı balıkçı teknesinin Kanada'nın doğu kıyısında yer alan Newfoundland açıklarında battı. Teknede 24 mürettebatın bulunduğu ve 4'ünün hayatını kaybettiği, 3'ünün kurtarıldığı ve 17'sinin kaybolduğu bildirildi.

İspanya Sahil Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamada, söz konusu teknenin Kanada'nın doğusundaki Newfoundland'un 450 kilometre açıklarında battığı ifade edilerek, havadan ve denizden yürütülen operasyonlarla kayıp olan mürettebatları arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Sahil Güvenlik Kurumu, tekne batmadan önce iki kez acil durum sinyali almaları üzerine bir kaç kez tekneyle iletişime geçmeye çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını bildirdi.

Villa de Pitanxo isimli 50 metrelik balıkçı teknesinin mürettebatının 16'sının İspanyol, 5'nin Perulu ve 3'ünün Ganalı olduğu belirtildi.

Kayıp olan mürettebatı arama çalışmaları İspanya Sahil Güvenliğine ait bir uçak ve iki helikopter ile Kanada'ya ait iki geminin yanı sıra çevredeki bir İspanyol, bir Portekiz balıkçı teknelerinin desteğiyle yürütülüyor.