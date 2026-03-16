  Kanada Bakanı Türkiye yolunda! Gündem Orta Doğu krizi
Güncel

Kanada Bakanı Türkiye yolunda! Gündem Orta Doğu krizi

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, bölgede artan gerilimin bir an önce sona ermesi ve tarafların müzakere masasına dönmesi için uluslararası toplumun ortak hareket etmesi gerektiğini vurgulaması bekleniyor.

AA16 Mart 2026 Pazartesi 13:15 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Anand, Türkiye'ye yapacağı ziyarette Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek.

Bakan Fidan'ın mevkidaşıyla yapacağı görüşmede, NATO müttefikleri Türkiye ile Kanada arasındaki ikili ilişkilerin derinleştirilmesine önem verildiğini belirtmesi, bu çerçevede, karşılıklı üst düzey temas ve ziyaretlerin artırılmasının fayda sağlayacağını vurgulaması öngörülüyor.

Türkiye-Kanada arasındaki 2,7 milyar dolar seviyesindeki ikili ticaret hacminin iki ülke arasındaki ticari işbirliğinin gerçek potansiyelini yansıtmadığını aktaracak Fidan'ın, HÜRKUŞ örneğinde olduğu gibi savunma sanayi sektöründeki ortaklıkların artırılmasının hem askeri hem ticari bağların kuvvetlendirilmesine katkı sağlayacağına dikkat çekmesi bekleniyor.

Bakan Fidan'ın, nükleer enerji dahil yenilenebilir enerji alanında işbirliği tesis edilmesinin Türkiye-Kanada işbirliğine uzun vadeli yeni boyut kazandıracağını vurgulamasının yanı sıra iki ülkenin güvenlik ve terörle mücadele alanında birlikte çalışmalarının önem arz ettiğini belirtmesi öngörülüyor.

Orta Doğu'daki gelişmelerin ve savaşın küresel yansımalarına işaret etmesi beklenen Fidan'ın, çatışmaların bir an önce durdurularak müzakere masasına dönülmesi için uluslararası toplumun ortak hareket etmesi gerektiğini dile getireceği belirtiliyor.

Bunun yanı sıra Fidan'ın Gazze'deki durum ve Filistin meselesi, Rusya-Ukrayna savaşı ve Suriye'deki gelişmeler başta, bölgesel ve küresel meseleler hakkında mevkidaşıyla fikir alışverişinde bulunması bekleniyor.

Bakan Fidan, Anand ile son olarak 3 Aralık 2025'te düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları toplantısı marjında bir araya gelmiş, 4 Mart'ta da telefonla görüşmüştü.

- İKİLİ İLİŞKİLER

Türkiye-Kanada ilişkileri son dönemde ivme kazanırken bu kapsamda, üst düzey temaslar da arttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile 2025'te New York ve Johannesburg'da bir araya gelmişti.

Bakan Fidan, Gazze Çalışma Grubu çerçevesinde 9 Aralık 2023'te Kanada'yı ziyaret etmişti.

Kanada'nın eski Dışişleri Bakanı Melanie Joly de 15-16 Mayıs 2024'te Türkiye'ye ziyarette bulunmuş, Türkiye-Kanada Terörle Mücadele İstişareleri 26 Kasım 2025'te Ankara'da düzenlenmişti.

Türkiye-Kanada Ortak Ekonomik ve Ticari Komitenin (JETCO) ikinci toplantısı 20 Ocak'ta Ottawa'da yapılmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Türkiye'den Gazze'ye yardım eli: Filistinli çocuklardan içleri ısıtan teşekkür

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
