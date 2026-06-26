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Kanada ile savunma sanayi vurgusu! Bakan Fidan: İşbirliğimizi geliştireceğiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ottava'da Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile ortak basın toplantısında konuştu. Fidan, Savunma alanında işbirliğini geliştirmeyi düşündüklerini ifade ederek, 'Türkiye ile Kanada ilişkilerini stratejik bir seviyeye taşıma kararını aldık ve bu çalışmalarımızı da yürütüyoruz' dedi.

HABER MERKEZİ26 Haziran 2026 Cuma 19:07 - Güncelleme:
Kanada ile savunma sanayi vurgusu! Bakan Fidan: İşbirliğimizi geliştireceğiz
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ottava'da Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Türkiye ve Kanada ilişkileri stratejik seviyelere çıkarıldı

Türkiye ile Kanada arasında gerçekleştirilemeyen, uzun yıllardır çok büyük potansiyel işbirliği alanları var.

Türkiye ile Kanada ilişkilerini stratejik bir seviyeye taşıma kararını aldık ve bu çalışmalarımızı da yürütüyoruz.

Türkiye, bu trajik zamanda Venezuela'nın yanındadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu konuda her türlü yardımın yapılması için gerekli talimatı vermiştir. İlgili kurumlarımız gerekli hazırlıklarını yapıp Venezuela'ya hareket etmiştir

Hürmüz Boğazı'ndan kesintisiz ve serbest geçişin kalıcı olarak tesis edilmesi elzemdir. Dünya kamuoyu bu süreçte İsrail'e dikkat etmelidir

Savaşın mümkün olan en kısa sürede diyalog yoluyla ve uluslararası hukuk temelinde sona ermesini istiyoruz

Ankara'da yapılacak olan NATO zirvesine hazırlıklarımız yoğun bir şekilde devam etmekte. Bu zirve tarihi bir zirve olacak.

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