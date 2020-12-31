Kanada Şeref Madalyası ile ödüllendirildi: Başarılarımın temelinde Türkiye var

AA 31 Aralık 2020 Perşembe 08:40 - Güncelleme: 31 Aralık 2020 Perşembe 08:59

TORONTO (AA) - Kanada'nın başkenti Ottawa’daki Carleton Üniversitesi Rektörü Yaprak Baltacıoğlu, Kanada Genel Valisi Julie Payette tarafından "Kanada Şeref Madalyası" ile ödüllendirildi.

Kanada Genel Valiliği Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu ödüle 61 kişinin layık görüldüğü belirtildi.

Bu kişiler arasında yer alan Baltacıoğlu, Dr. Fuad Şahin ve Prof. İzak Benbasat’ın ardından "Kanada Şeref Madalyası'na layık görülen 3'üncü Türk vatandaşı" oldu.

- "KANADA'NIN İLK KADIN BAKAN YARDIMCISI"

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1980'de mezun olan Baltacıoğlu, daha sonra Carleton Üniversitesinde kamu yönetimi alanında yüksek lisans yaptı.

1989'dan itibaren kamuda görev almaya başlayan Baltacıoğlu, 2007'de "Kanada'nın ilk kadın bakan yardımcısı olarak Federal Tarım Bakanı Yardımcısı" oldu.

Ardından Ulaştırma, Altyapı ve Topluluklardan Sorumlu Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Baltacıoğlu, 2018'de Kanada Hazine Kurulu Sekreterliğine getirildi.

Kamu hizmetleri konusunda uzman olan Baltacıoğlu, 25 yılı aşkın süredir devam eden kariyeri boyunca ulaşım, altyapı, güvenlik, tarım, sağlık hizmetleri ve çevre konularında federal politikaları şekillendirdi, programları ve operasyonları denetledi.

4 farklı başbakan ile çalışan Baltacıoğlu, 2018'de emekli oldu. Daha sonra Ottawa’daki Carleton Üniversitesi Rektörlüğüne getirilen Baltacıoğlu, görev süresinin dolmasını takiben bu ayın başında bu göreve yeniden atandı.

- "BAŞARILARIMIN TEMELİNDE TÜRKİYE VAR"

Yaprak Baltacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ödülü almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Baltacıoğlu, "Ben rahmetli Prof. Faruk Erem’in kızıyım. Babamın bugünü görmesini çok isterdim. Temel eğitimimi ve bugün sahip olduğum değerleri Türkiye’de aldım. Başarılarımın temelinde Türkiye var." ifadesini kullandı.

Yeni nesle çok çalışmaları tavsiyesinde bulunan Baltacıoğlu, "Kanada’da ve dünyanın diğer ülkelerinde gerçekten iyi çalışan pırıl pırıl bir Türk nesli var. Onlarla gurur duyalım." dedi.