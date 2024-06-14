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Kanala atlayan eşini kurtarmak istedi, suda kayboldu

Adana'da sulama kanalına atlayan eşini kurtarmak için suya giren kişi kayboldu, kadın çevredeki vatandaşlarca sudan çıkarıldı.

AA14 Haziran 2024 Cuma 15:35 - Güncelleme:
Kanala atlayan eşini kurtarmak istedi, suda kayboldu
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Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Tekel Caddesi'nde motosiketle ilerleyen Suriye uyruklu Duvar Bozo (33) ile eşi Vecibe Cumo (24) arasında tartışma çıktı.

Cumo, tartışmanın ardından motosikletten inerek DSİ'ye ait sulama kanalına atlayarak intihar girişiminde bulundu.

Eşini kurtarmak için Duvar Bozo da kanala atlayınca çift akıntıya kapıldı. Çevredeki vatandaşlar, Vecibe Cumo'yu sudan çıkarttı. Bozo ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sualtı ve itfaiye ekipleri, Bozo'yu arama çalışması başlattı.

Cumo ve yakınları, olay yerinde gözyaşı döktü.

Öte yandan çiftin suda sürüklenmesi bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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