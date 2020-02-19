İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0663
  • EURO
    6,5541
  • ALTIN
    310.74
  • BIST100
    120361
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kanala devrilip, suya gömülen araçtan kendileri çıktı
Güncel

Kanala devrilip, suya gömülen araçtan kendileri çıktı

Antalya'da, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, sulama kanalına devrildi. Muhammet A. ve Süleyman T., suya gömülen araçtan kendileri çıktı.

DHA19 Şubat 2020 Çarşamba09:48 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 09:48

Kaza, gece saatlerinde, Kepez ilçesine bağlı Göksu Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammet A. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, İbni Sina Caddesi'nde virajda kontrolden çıkıp, kaldırımı aşarak, yol kenarındaki sulama kanalına uçtu. Kısa sürede suya gömülen kamyonetten Muhammet A. ile Süleyman T., kendileri çıktı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, hafif yaralanan 2 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürdü. Polis ekiplerinin kaza yerinde yaptıkları incelemenin ardından suya gömülen araç, vinçle çıkarıldı.

Öte yandan yol kenarında bulunan ve sulama kanalı ile yolu ayıran tellerin bir süre önce çalındığı belirtildi.

Elazığlı depremzede kadın, yardımlara ilişkin sözlerinin çarpıtıldığını söyledi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

O ismi açık açık hedef gösterdi
O ismi açık açık hedef gösterdi

O ismi açık açık hedef gösterdi

BM resmen ilan ediyor: Türkiye'nin ilk hamlesi belli oldu
BM resmen ilan ediyor: Türkiye'nin ilk hamlesi belli oldu

BM resmen ilan ediyor: Türkiye'nin ilk hamlesi belli oldu

Libya'da sıcak gelişme: Ateşkes görüşmeleri askıya alındı
Libya'da sıcak gelişme: Ateşkes görüşmeleri askıya alındı

Libya'da sıcak gelişme: Ateşkes görüşmeleri askıya alındı

Bakanlıktan Fox'un yalan haberlerine tokat gibi cevap!
Bakanlıktan Fox'un yalan haberlerine tokat gibi cevap!

Bakanlıktan Fox'un yalan haberlerine tokat gibi cevap!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.