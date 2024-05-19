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Güncel

Kanalda kaybolan 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde otomobilin HES kanalına düştüğü kazada, suda kaybolan Muammer Taşbaşı (36) ile imam Burhan Şengül'ün (28) cansız bedenlerine ulaşıldı.

DHA19 Mayıs 2024 Pazar 10:01 - Güncelleme:
Kanalda kaybolan 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı
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Kaza, dün akşam saatlerinde Şebinkarahisar- Bayburt kara yolunun Konak köyü Han Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Alucra ilçesine bağlı Arda köyünde imam olarak görev yapan Burhan Şengül yönetimindeki 27 BJB 20 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, 10 metreden bölgedeki HES'e ait su kanalına yuvarlandı. Kazayı fark eden çevredeki sürücüler, suda sürüklenen araçtaki 3 kişiyi kurtarmak için ip uzattı. İpe tutunan Alucra'da görevli İmam Hakan Deveci (25), kıyıya çekildi.

GÖZDEN KAYBOLDULAR

Hızla suyun dibine batan otomobildeki Muammer Taşbaşı ve sürücü Şengül sürüklenerek gözlerden kaybolurken, ihbarla bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Deveci, Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Deveci'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Bölgeye ulaşan dalgıç ekipleri, kaybolan 2 kişiyi bulmak için çalışma başlattı ancak herhangi bir ize rastlanılmadı.

KANAL BOYUNCA ARAMA

Gece saatlerinde durdurulan arama çalışmaları, sabahın erken saatlerinde yeniden başladı. Giresun AKUT, AFAD, jandarma ve vatandaşlar kaybolan 2 kişiyi bulmak için kanal boyunca çalışma yürüttü. Ekiplerin botla sürdürdüğü çalışmalarda, kayıp 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Sudan çıkarılan cenazeler, savcılık incelemesi sonrası adli tıp morguna götürüldü.

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