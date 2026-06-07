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Kanaldan akan su sele dönüştü

Kayseri'de 8 kilometre uzunluğu bulunan ve çıkışı olmayan kanaldan akan sular, tarlaları ve evleri su altında bıraktı. Yağışla birlikte kanalda yükselen sular tarlalara ve mahalle sakinlerinin evlerine doldu.

IHA7 Haziran 2026 Pazar 07:24 - Güncelleme:
Kanaldan akan su sele dönüştü
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Kayseri'de öğle saatlerinde sonra başlayan ve giderek etkisini artıran yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Kent genelinde etkili olan yağışta Melikgazi ilçesine bağlı Sarımsaklı Mahallesi sınırında sona eren 8 kilometre uzunluğunda, 3 metre derinliğinde ve 7 metre genişliğindeki su kanalında akan sular da sele dönüştü. Mahalledeki birçok tarla ve ev ile garaj sel sularının altında kaldı. Tarlalardaki ekinler zarar görürken, mahalleli yaşanan seli çıkışı olmayan ve mahalle sınırında sona eren kanala bağladı. Kanal yapılmadan önce böyle bir sorunla karşılaşmayan mahalleli yetkililerden konuyla ilgilenmelerini istedi.

Tarlası ve evi suyun altında kalan Kezban Gümüşsoy, "60 yıldır Sarımsaklı Mahallesi'nde yaşıyorum. Böyle bir sel görmedik. Drenaj Kanalı yüzünden evlerimiz, ekinlerimiz suyun altında kaldı. Biz zor kurtulduk. Evimizde suyun altında kaldı" dedi.

Öte yandan, mahallede su altında kalan tarlalar görüntülendi.

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