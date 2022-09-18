Kanat yürüyüşü gösterileri nefes kesti

Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen 'Sivrihisar Hava Gösterileri' 2'inci gün gösterileriyle sona erdi. Necati Artan Tesisleri'ndeki gösterileri 2 günde yaklaşık 50 bin kişi izledi. Gösterilerde yerli pilotların yanı sıra aralarında Macaristan, İngiltere, Almanya ve İsviçre'nin de olduğu farklı ülkelerden onlarca yabancı akrobasi pilotu izleyicilerle bir araya geldi. İki günde aralarında Türkiye'nin ilk ve tek kadın akrobasi pilotu olan Semin Öztürk Şener, uçak kanadında yürüyerek gösteri yapan İsviçreli Danielle ve Emiliano Del Buono çifti, Hürkuş ve Türk Hava Kuvvetleri'nin göz bebeği SoloTürk ile birlikte 2 günde 70 kadar akrobasi gösterisi yapıldı. İzleyenlerin gösterileri ilgiyle takip ederken, cep telefonlarına da bu anları kaybetmeye çalıştı.

GÖSTERİ İLGİYLE İZLENDİ

İsviçreli Danielle ve Emiliano Del Buono çiftinin kanat yürüyüşü adını verdikleri gösteri yine nefesleri kesti. 1943 model uçağı Emiliano Del Buono uçururken, eşi Danielle Del Buono ise havada uçak kanadında yürüyüşü yaparak izleyenleri selamladı.

Gösterileri çok beğendiğini ve yakından takip ettiğini ifade edenlerden Osman Filiz, "Her şey çok güzeldi. İkinciye katılıyoruz. 4 sene önce bir kere daha gelmiştik. Oğlum o zaman ufaktı, özellikle onun için geldik" dedi. Hürkuş'ın mühendislerinden biri olan Aslı Nur Ala ise uçakların gösterilerini izlerken çok heyecanlandığını ifade ederek, "Çok heyecanlıyım. Ben Hürkuş'un mühendislerinden biriyim. Onu burada ailemle birlikte izlemek çok heyecanlıydı. SoloTürk gösterisi zaten çok güzeldi. Kanat üzerinde yürüme de benim için çok heyecanlı bir gösteriydi. İşin mutfağından çıkıp da bu gösteriyi izlemek çok heyecan vericiydi benim için" şeklinde konuştu.

İzleyicilerden Kaan Telekoğlu da gösterilerin büyük keyif verdiğini belirterek, "Geç kalmışız. Keşke daha önceleri de gelebilseydim. İlk kez dün ve bugün geldim. Keşke ilk şovundan beri takip etseydim. Çok güzeldi. Gözlerimiz yetmiyordu ama yanımda tele lens vardı ben yakından gördüm. Umarım herkes yakından da görebilmiştir" dedi.

Gülizar Altınsoy ise Hürkuş ve SoloTürk'ü izlediğinde milli duygularının artığını belirterek, "Çok duygulandım. Milli duygularım kabardı. Çocuklarım için çok gururlandım, onların da bu hisleri yaşamasını istedim. Her yıl yapılmaya devam edilirse çok mutlu oluruz. Kadınların bu tarz gösterilerde ön plana alınması çok güzel" diye konuştu.