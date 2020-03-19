Kandil gecesi camiler açık olacak mı? Miraç Kandili'nde camiler açık mı, kapalı mı? Diyanet açıkladı!

19 Mart 2020 Perşembe 15:56 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 15:56

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Covid-19 adı verilen hastalığa yol açan koronavirüs (corona virüsü) hızla yayılmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Koca'nın son yaptığı açıklamaya göre Türkiye'de iki kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ve 191 vakanın bulunduğu duyuruldu. Bu açıklamanın ardından yaklaşan Miraç Kandili'nde camilerin açık olup olmayacağı merak edilmeye başlanmıştı. Kandil gecesi camiler açık olacak mı? Miraç Kandili'nde camiler açık mı, kapalı mı? gibi soruların yanıtları araştırılıyordu. Diyanet bu soruların yanıtını açıkladı..

KANDİL GECESİ CAMİLER AÇIK OLACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yarın ve miraç kandilinin idrak edileceği cumartesi gecesi camilerin kapalı tutulması kararlaştırıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş imzasıyla müftülüklere gönderilen yazıda, insanın can güvenliğini sağlamanın İslam'ın ana gayelerinden biri olduğu belirtildi.

"Zararı önlemek, fayda sağlamaktan daha önemlidir" kuralının İslam hukukunun temel ilkeleri arasında bulunduğu vurgulanan yazıda, Kovid-19'la ilgili tedbirler kapsamında çeşitli kararlar alındığı hatırlatıldı.

Vatandaşların sağlığını korumayı, özellikle yaşlıların can güvenliğini sağlamayı hedefleyen ve muhtemel zararları önlemeye yönelik olan bu kararların uygulanmasının insani ve vicdani bir sorumluluk olduğuna işaret edilen yazıda, bazı kişilerin, vatandaşların dini hassasiyetlerini istismar ettiği ve camilerde alınan önlemleri zafiyete uğratacak davranışlar sergilediğinin belirlendiği bildirildi.

İl müftülüklerine gönderilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Ortaya çıkabilecek olumsuzlukların önüne geçmek maksadıyla kamu kurum ve kuruluşları, Kur'an kursları ve yurtlarda bulunan mescitler de dahil olmak üzere cuma günü ve kandil gecesi camilerimiz kapalı tutulacak ve cuma namazı için sela okunmayacaktır."