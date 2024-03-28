İSTANBUL 23°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mart 2024 Perşembe / 19 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3145
  • EURO
    35,1304
  • ALTIN
    2283.88
  • BIST100
    8863.66
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kandil ittifakı bir ilde daha deşifre oldu! CHP'li adayın ekibinden DEM çıktı
Güncel

Kandil ittifakı bir ilde daha deşifre oldu! CHP'li adayın ekibinden DEM çıktı

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile 'kent uzlaşısı' adı altında Kandil ittifakı kuran CHP'nin bir ilde daha ilişkisi ortaya çıktı. CHP'nin Balıkesir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın'ın ekibinde yer alan Birsen Temir Saraç, DEM Partili çıktı. Birsen Temir Saraç'ın 1 Kasım 2015 seçimlerinde Aydın'da HDP'den 2'nci sıra Milletvekili adayı olduğu öğrenildi. Saraç'ın DEM'li Pervin Buldan ve Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş gibi birçok isimle fotoğrafı ortaya çıktı.

28 Mart 2024 Perşembe 09:23 - Güncelleme:
Kandil ittifakı bir ilde daha deşifre oldu! CHP'li adayın ekibinden DEM çıktı
ABONE OL

Yerel seçimlere sayılı günler kala adaylar çalışmalarını hızla sürdürürken, CHP'nin Balıkesir'de de DEM ile kirli ittifak içine girdiği anlaşıldı. CHP'nin adayı Ahmet Akın'ın, seçim çalışmalarında yakın ekibine dahil ettiği Birsen Temir Saraç'ın DEM'li isimlerle olan samimi fotoğrafları otaya çıktı.

"KİM TERÖRİSTLERLE İŞ BİRLİĞİ YAPIYORSA ŞEREFSİZDİR"

Geçtiğimiz hafta Birsen Temir Saraç'ın, 2015 Genel seçimlerinde HDP'den Aydın Milletvekili 2'nci sıra adayı olduğu anlaşılmış ve durumun ulusal basına yansıması üzerine öfkelenen Ahmet Akın, İvrindi ilçesinde yaptığı konuşmada, Teröre lanet okuyarak "Kim teröristlerle iş birliği yapıyorsa şerefsizdir. Onlara da, onlara destek verenlere de hiç yakın olmadım. Olmaya da niyetli değilim" demişti.

DEM'Lİ İSİMLERLE SAMİMİ FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Ancak Ahmet Akın'ın seçim işlerini yürüten ekibin içinde yer alan Birsen Temir Saraç'ın, DEM'li Milletvekili Pervin Buldan ile cezaevinde yatan Selahattin Demirtaş'ın eşi ve adı bir süre DEM'in İstanbul adayı olarak anılan Başak Demirtaş ile olan samimi fotoğrafları gün yüzüne çıktı. CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın'ın, İvrindi ilçesinde yaptığı terör çıkışının oy toplamak için ve göstermelik olduğu anlaşıldı.

AKŞENER'E 'ADAYINI ÇEK' ÇIKIŞI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde partisinin Balıkesir'deki mitinginde Meral Akşener'e seslenmişti. Akşener'e Balıkesir'deki adayını çekmesi için çağrı yapan Özel, İYİ Parti seçmeninden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın için oy istemişti. Özel, "Dün methettiklerinize, bugün nasıl küfrediyorsunuz? Dün öptüğünüz surata, bugün nasıl tükürüyorsunuz? İYİ Parti'nin iyi insanlarında var. Hepsinden vallahi de billahi de oy istiyorum" demişti. Ancak Akşener, Özel'in bu çağrısına "Türk siyasetinde bu şekilde bir cıvıklık, ayıp asla olmamıştır. Bu kaçıncı?" diyerek cevap vermişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.