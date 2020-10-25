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  • Kandil, teröristbaşı Duran Kalkan'ın korumasının öldürüldüğünü 5 ay sonra itiraf etti
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Kandil, teröristbaşı Duran Kalkan'ın korumasının öldürüldüğünü 5 ay sonra itiraf etti

5 ay önce Hakkari'de gerçekleştirilen operasyonda 'Oğuzlar'ın çembere aldığı 'Fatihler'in ise etkisiz hale getirdiği Suriye uyruklu olan Kandil mazlum Kod adlı teröristin öldürüldüğünü Kandil 5 ay sonra itiraf etti. Teröristin, terör örgütü PKK'nın elebaşı Duran Kalkan'ın yakın korumalığını yaptığı belirlendi.

25 Ekim 2020 Pazar 09:53 - Güncelleme: 25 Ekim 2020 Pazar 09:55
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Hakkari'nin Aksu köyü yakınlarında 14 Haziran günü düzenlenen operasyonda silahları ile birlikte etkisiz hale getirilen eylem hazırlığındaki PKK terör örgütü üyelerinin Suriyeli Kandil mazlum Kod adlı (Dersim Ahme ) ve Kendal Umut kod adlı Van'lı Kendal Abi olduğu belirlendi.

Terör örgütü 2 teröristtin ölümünü aylar sonra itiraf etti.

İşte o operasyonun ayrıntıları;

Sabah'ın haberine göre; Hakkari'nin Aksu köyü kırsalında 2 teröristtin kendince eylem hazırlığında olduğu istihbarı üzerine Hakkari İl jandarma komutanlığına bağlı FATİHLER adlı Jandarma Özel Harekat timleri ile Van İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Oğuzlar adlı Jandarma özel harekat timleri ortaklaşa operasyona çıktı.

İnsansız Hava aracı İHA'nın havadan destek verdiği arazi arama tarama faaliyeti sırasında 14 haziran günü sabah saatlerinde 2 teröristtin görüntüsü alındı.

OĞUZLAR ÇEMBERE ALDI

Teröristlerin görüldüğü bölgeye yakın olan Van İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Oğuzlar adlı Jandarma özel harekat timleri teröristlerin kaçış noktalarını çember altına aldı.

Hakkari İl jandarma komutanlığına bağlı FATİHLER adlı Jandarma Özel Harekat timlerinin bölgeye gelmesiyle yaşanan sıcak çatışmada 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden Suriye uyruklu olan Kandil mazlum Kod adlı Dersim Ahme'nin 5 yıl önce örgüte Suriye'deki YPG saflarından katıldığı ve Kandil'de bulunduğu dönemde Örgütün elebaşlarından Abbas Kod adlı Duran Kalkanın yakın korumalığını yaptığı belirlendi.

Van'lı olan Kendal Umut kod adlı Kendal Abi adlı BTÖ mensubunun ise 4 yıl önce katıldığı belirlendi.

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