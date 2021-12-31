Kandil'de SİHA korkusu! Saklanan PKK'lı teröristler röportaja gelemedi

31 Aralık 2021 Cuma 14:50 - Güncelleme: 31 Aralık 2021 Cuma 14:58

ABD merkezli PBS News'in muhabiri Simona Foltyn, Irak'ın kuzeyine giderek, terör örgütü PKK'lı üst düzey yöneticilerin içine düştüğü durumu aktardı.

Bölgede Türk İHA'larının sürekli gözetleme yaptığına dikkat çeken Foltyn, "Bu, PKK liderliğini saklanmaya zorladı." dedi.

SİHA'LARDAN SAKLANAN TERÖRİSTLER RÖPORTAJA GELEMEDİ

Örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin SİHA saldırılarına uğrayabileceklerine dair yaşadıkları korku bir kez daha gözler önüne serildi.

Muhabir Foltyn "PKK ile görüşmek için Kandil'e geldik. Daha öncesinde görüşmemize rağmen PKK'nın tüm üst düzey yöneticileri Türkiye'nin SİHA'ları nedeniyle saklandılar. PKK sözcüsü bizimle buluşmadı" ifadelerini kullandı.