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Güncel

Kandil'den CHP ile DEM Parti arasındaki kirli ittifaka övgü

Oy almak uğruna terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile ittifak kuran CHP'ye Kandil'den yine övgüler geldi. PKK elebaşı Duran Kalkan, CHP ile DEM Parti arasındaki ittifakın çok önemli ve anlamlı olduğunu söyledi. Kandil uzlaşı yapan CHP ile Dem Parti İstanbul, Ankara ve Mersin'de kirli bir ittifaka imza atmıştı.

20 Mart 2024 Çarşamba 10:56 - Güncelleme:
Kandil'den CHP ile DEM Parti arasındaki kirli ittifaka övgü
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM), 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde 'Kent Uzlaşısı' adı altında ittifak yaptı. PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan, yerel seçimlere günler kala PKK'nın kanalında yeniden ortaya çıktı.

'KENT UZLAŞISI' ÖNEMLİ VE ANLAMLI

DEM Partisi etrafında oluşan ittifakların olduğunu açıkça beyan eden PKK elebaşı Kalkan, oluşan ittifakların önemli ve anlamlı olduğunu aktardı. Kalkan, "31 Mart'ta Türkiye'de önemli bir seçim olacak. Mayıs seçimleri kadar olmayabilir ama yerel yönetimler çok daha önemli. Bu anlamda demokratik güçlerin aydınların kadınların önemli bir çabası var. DEM Parti etrafında oluşan ittifaklar. Yapılan çabalar önemli ve anlamlı. Umut ediyoruz inanıyoruz demokratik güçler kazanırlar. Seçimi bir siyasi mücadele olarak görmek gerekli. " dedi.

CHP-DEM İTTİFAKINA ÇAĞRI

CHP'nin DEM Parti etrafında oluşturduğu ittifaka çağrıda bulunan Kalkan, "Arkadaşlar da açıklama yapıyorlar, çeşitli güçler. Bizim söyleyecek pek bir şeyimiz yok. Herkes biliyor yani. Bu seçimlerde de gereken yapılacak. Göreceğiz 31 Mart'ta ortaya çıkan sonucu, yerelden demokrasiyi ifade ettiği için önemsenmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Taraftarlarımıza çağrımız bu temeldedir" şeklinde konuştu.

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