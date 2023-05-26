Kandil'den Kılıçdaroğlu'na bir destek daha! Teröristbaşı Öcalan'a özgürlük için oy istedi

7'li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu'na terör örgütü PKK'dan 2. tur için destek açıklamaları gelmeye devam ediyor. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.52 oranında oy aldı. Seçimler 50+1 kuralından ötürü ikinci tura kalırken millet 28 Mayıs'ta bir kez daha sandığa gidecek ve kararını verecek.
KILIÇDAROĞLU'NUN "MİLLİYETÇİLİK" OYUNU...
Kılıçdaroğlu benimsediği ikiyüzlü siyaseti sandıkta fark yemesinin ardından bir kez daha gün yüzüne çıktı.
İlk tur öncesi HDPKK ile masaya oturan, Kandil'den gelen destek açıklamalarına ses çıkarmayan, FETÖ'cülere KHK sözü veren Kemal Kılıçdaroğlu yaşadığı hezimetin ardından Atatürk portesinin önüne geçerek çektiği bir video çekti. Kılıçdaroğlu milliyetçi tabandan oy alabilmek için milliyetçi rolü kesse de gerçek yine ortaya çıktı.
PKK'LI TERÖRİSTTEN KILIÇDAROĞLU'NA TAM DESTEK
Terör örgütü PKK/KCK Genel Başkanlık Konseyi Üyesi Sozdar Avesta PKK'nın yayın organına yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu için oy istedi.
TERÖSİTBAŞI ÖCALAN'IN ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN OY İSTEDİ
Başkan Erdoğan'ı ve iktidarı hedef alan terörist Sozdar Avesta, "Apo'ya tecridin sonlandırılması ancak ve ancak Rêber Apo'nun fiziki özgürlüğüyle mümkün olacaktır. Faşizmi yıkarsak, faşist egemenliğini kırarsak Rêber Apo'nun fiziki özgürlüğünü kaçınılmaz kılabiliriz; toplumlar, kadınlara yönelik soykırımın, katliamları ortadan kaldırabiliriz." dedi.
AÇIK AÇIK KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK
Terörist Sozdar Avesta şu skandal sözlerle Başkan Erdoğan'ı hedef almayı sürdürürken Kılıçdaroğlu'na oy istedi;
"Eğer aldığımız bir nefes varsa, bu ancak Apo'nun özgürlüğü ile, Apo şahsında halkımızın ve kadınların özgürlüğünü sağlamakla mümkündür. Şunu çok iyi biliyoruz; halkımız dönem görevlerini yerine getirecektir. Bu anlarda, bu günlerde değerli bir mücadele yürüttüler. Faşizmin yıkılması için demokratik bir şekilde seçimleri de bir mücadele yöntemi olarak kullandılar.Önümüzdeki günlerde, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri var. O inançtayım ki, halkımız ve Türkiye'de yaşayan tüm halklar, demokratik kesimler, kadın örgütleri, aydınlar, sanatçılar ve toplumun faşizme karşı olan tüm bileşenleri güçlerini birleştirecek, 28 Mayıs'ta bu faşizmi yıkacak.".Bölücü ifadelerle sandık çağrısı yapan terörist, "Tekrar tüm halkımıza, özellikle de Türkiye halklarına çağrıda bulunuyorum. Kürdistan halkı görevini layıkıyla yerine getiriyor, nitekim getirdi de. Fakat bu yük sadece Kürdistan halkının omuzlarında olmamalı. Bu faşizmden sadece Kürt halkı zarar görmüyor. Bütün özgürlükçü, demokratik güçler, eşitliğe, özgürlüğe muhtaç olan bütün kesimler bu faşizme karşı kalkmalı. Ancak bu şekilde döneme cevap olabilir ve tecridi kırabilir, zulümkarları yenebiliriz, özgürlüğü mümkün kılabiliriz." dedi.