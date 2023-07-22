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Kandil'in dağ kadrosuna ağır darbe! Özgür Alparslan MİT'in nokta operasyonuyla öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Irak'ın kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirdiği teröristin, 2021'deki orman yangınlarına neden olan eylemlerin talimatını veren PKK/KCK-YPS sözde Türkiye sorumlusu Özgür Alparslan olduğu tespit edildi.

AA22 Temmuz 2023 Cumartesi 10:05 - Güncelleme:
Kandil'in dağ kadrosuna ağır darbe! Özgür Alparslan MİT'in nokta operasyonuyla öldürüldü
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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, bir süre önce Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonda PKK/KCK-YPS sözde Türkiye sorumlusu Özgür Şoreş kod adlı Özgür Alparslan'ı etkisiz hale getirdi.

Teröristin, 2021 yılında Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen orman yangını ile Muğla, Mersin ve Hatay'da 150 bin hektardan fazla ormanın yanmasına sebep olan eylemlerin talimatını veren isim ve örgütün "ateşin çocukları" oluşumunun kurucusu olduğu belirlendi. Terörist Alparslan'ın orman yangını eylemlerini anlık olarak takip ettiği de ortaya çıktı.

MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirilen Alparslan'ın terörden arananlar listesinde yeşil kategoride bulunduğu belirtildi.

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