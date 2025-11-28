Karadeniz'de Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Kefken açıklarında yabancı menşeli bir gemide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, olay yerine Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik, UMKE ve ambulans ekiplerinin yönlendirildiği ve gerekli müdahalelerin sürdüğü bildirildi.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

KOCAELİ VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Yangına ilişkin Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kandıra Kefken açıklarında yabancı menşeili bir gemide sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın meydana gelmiştir. Olay yerine; Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik, UMKE ve Ambulans ekipleri yönlendirilmiş olup, gerekli müdaheleler yapılmaktadır. Geçmiş olsun dileklerimizle, kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Bakanlıktan gelen açıklamada, "Mısır'dan Rusya'ya seyir halindeyken (İstanbul Türkeli Feneri'ne 52 mil mesafede) Karadeniz'de patlama ve yangın meydana geldiği ihbarı alınan KAIROS isimli ve içinde 25 kişi bulunan 274 metre boyundaki tanker için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza ait KEGM-9 ve KEGM-10 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botlarımız, KURTARMA-12 Römorkörümüz ve NENE HATUN Acil Müdahale Gemimiz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiş olup gemide bulunan 25 personel, KEGM-10 botumuzca denizden sağlıklı bir şekilde alınmıştır." ifadelerine yer verildi.