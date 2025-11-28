Kandıra açıklarında iki gemide korkunç patlama: Bakanlıktan mürettebat açıklaması geldi

Karadeniz'de Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Kefken açıklarında yabancı menşeli bir gemide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, patlama ve yangın ihbarı alınan "KAIROS" adlı gemideki 25 personelin sağlıklı şekilde kurtarıldığını bildirdi.

Bakanlıktan, Mısır'dan Rusya'ya seyir halindeyken İstanbul Türkeli Feneri'ne 52 mil mesafede, Karadeniz'de patlama ve yangın meydana geldiği ihbarı alınan "KAIROS" isimli gemiye ilişkin açıklamada bulunuldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İçinde 25 kişi bulunan 274 metre boyundaki tanker için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza ait KEGM-9 ve KEGM-10 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botlarımız, Kurtarma-12 römorkörümüz ve 'Nene Hatun' acil müdahale gemimiz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiş olup, gemide bulunan 25 personel, KEGM-10 botumuzca denizden sağlıklı bir şekilde alınmıştır."

DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GEMİYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Genel Müdürlük, ABD merkezli X sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, Rusya'nın Novoroski Limanı'na doğru seyreden boş KAIROS tankerine ilişkin, "Kıyılarımızdan 28 mil açıkta, dışarıdan bir etkiyle yangın çıktığı ihbarı alınmış olup gemideki 25 personelin durumu iyidir, denizcilerin tahliyesi için bölgeye kurtarma unsurlarımız sevk edilmiş, süreç takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

VIRAT İSİMLİ TANKER İSABET ALDI

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Karadeniz'de takribi 35 deniz mili açıkta isabet aldığını bildiren VIRAT isimli tanker için olay yerine kurtarma unsurlarının yönlendirildiğini ve gemideki 20 personelin durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Genel Müdürlük, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "VIRAT isimli tanker, Karadeniz'de takribi 35 deniz mili açıkta isabet aldığını bildirmiş, olay yerine kurtarma unsurları ve ticari gemi yönlendirilmiştir. Gemideki 20 personelin durumu iyi olup makine dairesinde yoğun duman tespit edilmiştir. Süreç takip edilmektedir" ifadesi kullanıldı.

25 PERSONEL TEDBİREN HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Kefken açıklarında yangın çıkan yabancı menşeli gemideki 25 personeli karada karşılayan Vali İlhami Aktaş, mürettebatın durumunun iyi olduğu, tedbiren hastaneye götürüleceklerini söyledi. Aktaş, gemideki yangının devam ettiği bilgisini verdi.

Karadeniz'de Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Kefken açıklarında yabancı menşeli gemide henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kıyıya yaklaşık 30 mil uzaklıkta bulunan gemi yangını için bölgeye Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik, UMKE ve ambulans ekiplerini yönlendirildi. Kurtarma çalışmaları sonrasında gemideki 25 kişi tahliye edildi. Gemiden alınan 25 kişi kıyı emniyeti gemisi ile ile karaya çıkarıldı.

"YANGIN TEHLİKESİ ALTINDAKİ 25 MÜRETTEBAT, EKİPLERİMİZİN HIZLI VE İVEDİ ÇALIŞMASIYLA SAĞ OLARAK KURTARILDI"

Bölgeye giderek mürettebattan bilgi alan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "Saat 17.00 sularında, bugün hareket halinde olan bir gemide, sebebi henüz netleşmemiş yangın meydana geldi. Yangının çıktığı gemi, Kandıra ilçemize bağlı Kefken Sahili'nin 28 mil açığında bulunuyordu. Olay duyulur duyulmaz Ulaştırma Bakanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri hızlı şekilde müdahalede bulundu. Sahil Güvenlik ekipleriyle birlikte hareket eden Kıyı Emniyeti'ne bağlı römorkörler gemiye yanaştı. İlk amaç mürettebatı kurtarmaktı. Yangın tehlikesi altındaki 25 mürettebat, ekiplerimizin hızlı ve ivedi çalışmasıyla sağ olarak kurtarıldı. Şu anda Kefken Limanı'na ulaşmış durumdalar. Olay duyulduğu anda bölgeye yönlendirilen ambulans ekiplerimiz, mürettebatın ilk müdahalelerini yapıyor ve sağlık kontrollerini gerçekleştiriyor" dedi.

"YANGIN HALA SÜRÜYOR"

Hem mürettebattan hem geminin kaptanından hem de kurtarma ekiplerinden herhangi bir yaralanmalarının olmadığını aktaran Vali Aktaş, "Genel durumları iyi, ayaktalar. İlk tedavilerinin ardından tedbiren Kandıra Devlet Hastanesi'ne sevk edilip tekrar kontrolden geçirilecekler. Olay duyulur duyulmaz hem karada hem denizde yapılması gereken bütün işlemler ivedilikle yerine getirilmiştir. Kıyı Emniyeti Genel Müdürümüzle yaptığımız telefon görüşmesinde, yangının hala sürdüğü; büyük kurtarma gemimiz Nene Hatun ile bir römorkörün yangına müdahale etmek üzere bölgede olduğu bilgisi verilmiştir. Yangının çıkış nedeni henüz netleşmemiştir. Bilgi kesinleştikçe açıklama yapılacaktır. Kıyı Emniyeti ekipleri, kurtarma ekipleri, Sahil Güvenlik, jandarma, sağlık ekipleri, UMKE, AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi dahil tüm kurumlarımız görevlerinin başındadır. Büyük bir yangın. 25 kişiyi sağ salim kurtaran arkadaşlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.