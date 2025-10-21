İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ekim 2025 Salı / 29 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9744
  • EURO
    48,8556
  • ALTIN
    5803.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kanlı araç paniği! Polisi harekete geçiren ihbarın sırrı çözüldü
Güncel

Kanlı araç paniği! Polisi harekete geçiren ihbarın sırrı çözüldü

Antalya'da bir vatandaşın 'Otomobilin her tarafında kan var' şeklindeki ihbarı, trafik polisini alarma geçirdi.

IHA21 Ekim 2025 Salı 10:32 - Güncelleme:
Kanlı araç paniği! Polisi harekete geçiren ihbarın sırrı çözüldü
ABONE OL

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Çağlayan İlköğretim Okulu arkasında bir vatandaş, beyaz bir araçta kan görünce durumu trafik polislerine bildirdi.

Görevli trafik polisi, söz konusu aracın yanına gelip aracın arka plakası ve ön sol çamurluğunda kan görünce polisi arayarak araç sahibine ulaşılmasını istedi.

Kısa bir süre sonra otomobilin başına gelen kadın sürücü, otomobilini yeni aldığını, gelenekler doğrultusunda otomobili için kesilen adağın kanını otomobilinin değişik yerlerine sürdüğünü söyledi.

Kadın sürücünün açıklamasının ardından trafik polisi görev yerine geri döndü.

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye'de iç savaşın yaraları sarılıyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.