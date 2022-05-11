Kanlı ay tutulması için heyecanlı bekleyiş başladı. Kanlı ay tutulması, Dünya'nın Güneş ile Ay'ın arasına girmesi sonucunda oluşan gök olayıdır. Tutulma sırasında ay, yerin gölgesinden geçerken, yerin atmosferi Güneş ışığını dağıtarak gölgenin etrafında kırmızı bir renk oluşmasına neden olur. Peki 2022 Kanlı Ay Tutulması ne zaman, etkileri nelerdir, Türkiye'den görülecek mi? Kanlı ay tutulması hangi burçları etkileyecek? İşte konuyla ilgili merak edilenler...

KIRMIZI AY TUTULMASI NASIL OLUR?

Dünya, Güneş ile Ay arasına girdiği zaman Dünya'nın gölgesi Ay'ın üzerine düşer. Bu durumda Ay Tutulması olayı gerçekleşir. Ay tutulması sırasında Ay dolunay evresindedir.

Ay, kendi yörüngesinde dolanırken, kimi zaman Dünya'nın gölgesine girer. Buna Ay tutulması denir.

Ay tutulması, dolunay zamanında ve Ay'ın düğüm noktalarına yakın olması durumunda meydana gelir. Ay'ın, Dünya'nın gölgesine girmesi ile Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybetmesi neticesinde görülür.

Tam ay tutulması esnasında da ayı kırmızı renkte görebiliriz. Tutulma sırasında ay, yerin gölgesinden geçer. Yine bu olayda da yerin atmosferi, içinden geçen Güneş ışığını dağıtarak gölgenin etrafında kırmızı bir renk oluşmasına neden olur. Bu kırmızı parlama da Ayın üzerine düşer ve kırmızı görünmesine yol açar.

KANLI AY TUTULMASI 2022 NE ZAMAN?

2022 yılının ilk tutulma olaylarından olan Kanlı Ay Tutulması 16 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşecek.

KANLI AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Pazartesi günü meydana gelecek Kanlı Ay Tutulması Türkiye'den görülmeyecek.

"Kanlı Ay Tutulması" olarak da bilinen tutulma burçları da büyük oranda etkileyecek.

Akrep burcunda gerçekleşecek olan bu tutulmanın etkisi 6 ay sürecek. 6 ay boyunca hayatımızda birçok şeyin bitişine tanık olabiliriz. Sabit burçları daha fazla etkileyecek olan bu tutulma, bakış açımızı değiştirmemize olanak sağlayacak. Farklı olayları hayatımıza getirecek sert bir tutulma bizi beklerken, 15-16 Mayıs tarihleri herkes için zor geçebilir.

KANLI AY TUTULMASI HANGİ BURÇLARI ETKİLEYECEK?

Ay tutulması, Türkiye saatine göre sabah 0.13'te 25 derece Akrep burcunda gerçekleşecek.

Önümüzdeki birkaç aylık dönemde bu tutulmanın etkileriyle enerjiler şekillenecek.

Ancak Mayıs ayında gerçekleşecek olan Ay Tutulması'nın geçişi oldukça sert olacak ve Akrep burcunun tehlikeli yüzünü göreceğiz.

Akrep burcunda aynı derecede olan önceki tutulma 2003 senesinde yaşandı. O senenin yaz aylarında yaşanan bazı olayların benzerleri yaşanabilecek.

Ay tutulmaları duygusal süreçleri zorlayıcı etkiler taşır.

Tutulmanın tam ay tutulması Akrep, Boğa, Kova ve Aslan burçlarını etkileyecek. Geçtiğimiz Kasım ayındaki ay tutulmasıyla benzer etkiler görülmesi muhtemel.