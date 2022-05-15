Kanlı ay tutulması, ayın dünyanın gölgesine girmesi ile Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybetmesi neticesinde görülür. Kanlı Ay Tutulmasının burçlara etkileri, Astrolojiyle yakından ilgilenenler tarafından merak ediliyor. "Kanlı Ay Tutulması" olarak da bilinen tutulma burçları da büyük oranda etkileyecek. Peki Kanlı ay tutulması hangi burçları etkileyecek? Kanlı ay tutulması burçlara etkisi 2022

2022 yılının ilk tutulma olaylarından olan Kanlı Ay Tutulması Pazartesi günü gerçekleşecek.

Kanlı ay tutulması; Afrika, Avrupa ve Güney Amerika'nın büyük bir bölümünde ve Kuzey Amerika'nın büyük bir bölümünde izlenebilecek. Kanlı Ay tutulması Türkiye'den görülemeyecek.

KANLI AY TUTULMASI HANGİ BURÇLARI ETKİLEYECEK?

Akrep burcunda gerçekleşecek olan kanlı ay tutulması; Akrep, Boğa, Kova ve Aslan burçlarını etkileyecek.

Astrologlar, Kanlı ay tutulmasının geçtiğimiz Kasım ayındaki ay tutulmasıyla benzer etkilere neden olacağını belirtiyor.

KANLI AY TUTULMASI BURÇLARA ETKİSİ 2022

Kanlı ay tutulmasının etkilerinin ise 6 ay sürebileceğini öngörülüyor.

Kanlı ay tutulması sonucunda kariyer, aşk ve yerleşim yeri gibi konularda değişiklikler gözlemlenecek.

Akrep, Boğa, Kova ve Aslan burçları başta olmak üzere bu tutulma neticesinde bütün burçlarda büyük bir düzen değişimi görülebilecek. Bu sadece ilişkilerde değil, iyi gitmeyen bir kariyerin sonlanması, yeni bir başlangıç, görev ve pozisyon değişimleri, yaşadığınız şehirden ayrılış ve başka yerde yeni bir başlangıç gibi kuvvetli etkilere gebe.

Bu tutulma sonrasında 6 ay boyunca hayatımızda birçok şeyin bitişine tanık olabiliriz. Sabit burçları daha fazla etkileyecek olan bu tutulma, bakış açımızı değiştirmemize olanak sağlayacak.

Astrolog Hande Kazanova'ya göre; Güçlü duygularla, krizlerle, değişim ve dönüşümle içinden geçmek durumunda olacağımız bu Ay tutulması bırakmamız gerekenleri, olması gerekenleri bize gösterecek.

Kanlı ay tutulmasının Akrep burcunda olması, süper ay olması ve Yöneticisi Mars'ın Neptünle kavuşum halinde olması; Yer altı kaynakları, borçlar, faizler, madenler, petrol, bankacılık sektörü gibi konuları gündeme getirmesi bekleniyor.

KANLI AY TUTULMASI 2022 NE ZAMAN?

2022 yılının ilk tutulma olaylarından olan Kanlı Ay Tutulması Mayıs'ın 16'sına denk gelen Pazartesi günü gerçekleşecek.

KANLI AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Pazartesi günü meydana gelecek Kanlı Ay Tutulması Türkiye'den görülmeyecek.

KANLI AY TUTULMASI NASIL OLUR?

Kanlı Ay Tutulması yalnızca ayın Dolunay evresinde ve Ay Tutulması sırasında yaşanır. Bu esnada Dünya'da Güneş'in yeni doğduğu ve battığı yerlerdeki Güneş ışıkları ayın yüzeyine ulaşır.