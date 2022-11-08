Kanlı ay tutulması için nefesler tutuldu. Tüm dünyada ilgiyle takip edilen gök olayı, 2022 yılının ikinci ay tutulması olacak. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan Güneş Tutulması'nın akabinde gerçekleşecek olan kanlı ay tutulması öğle saatlerinde gözlemlenebilecek. Peki Kanlı ay tutulması Türkiye'den görülecek mi? Kanlı ay tutulması saat kaçta başlayacak?

KANLI AY TUTULMASI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Kanlı ay tutulması, Türkiye saati ile 11.02'de Ay'ın yarı gölgeye girmesiyle başlayacak. Tam tutulma ise 13.17 ile 14.42 arasında gerçekleşecek. Tutulma 16.56'da Ay'ın yarı gölgeden çıkması ile sona erecek.

KANLI AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Kanlı ay tutulması, Türkiye saatiyle 14.00'te meydana gelecek. Tutulma, Türkiye'de gündüz saatine denk geldiği ve hava aydınlık olacağı için izlenmeyecek.

Dünya'nın gölge konisine saat 12.09'da girmeye başlayacak, saat 13.17'de tamamıyla girecek olan Ay, saat 13.59'da tutulma ortasına ulaşıp bakır renginde görülecek.

KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

Ay tutulması, Dünya'nın Ay ile Güneş arasına girmesi sonucu yaşanan gök olayıdır.

Dünya, Güneş'ten Ay'a doğru giden ışınların önünü kapattığı için, Ay üzerine Dünya'nın gölgesi düşer. Bu olaya "tutulma" adı verilir.

Kısaca Ay, kendi yörüngesinde dolanırken, kimi zaman Dünya'nın gölgesine girer. Buna Ay tutulması denir. Ay tutulması, dolunay zamanında ve Ay'ın düğüm noktalarına yakın olması durumunda meydana gelir. Ay'ın, Dünya'nın gölgesine girmesi ile Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybetmesi neticesinde görülür.

Tam Ay Tutulması Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkar. Bu konumda Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya'nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanır ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünür.

Gökbilimciler Ay'ın bu durumuna "Kanlı Ay" adını vermiştir.