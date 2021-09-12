Kanlı darbenin üzerinden 41 yıl geçti! ''Millet düşmanlığıdır''

DHA/AA 12 Eylül 2021 Pazar 12:25 - Güncelleme: 12 Eylül 2021 Pazar 12:28

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 41. yılı nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Çelik, "12 Eylül darbesinden 15 Temmuz darbe girişimine kadar millet düşmanları bir çok kez saldırdı demokrasimize. Her darbe, millet düşmanlığıdır. Darbeler ve vatanseverlik bir arada olamaz. Kendi milletine silah çekenler ülkemize düşmanlık etmişlerdir. " ifadelerini kullandı.

FUAT OKTAY: MİLLETİN ÜZERİNDE BİR GÜÇ TANIMADIK, TANIMAYACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 41'inci yılı nedeniyle sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Oktay, "Demokrasimizi yıllarca sekteye uğratıp aziz milletimizin iradesini hiçe sayanları, 27 Mayıs'ın arkasındaki güçleri, 12 Eylül'ün hazırlayıcılarını, 28 Şubat ve 15 Temmuz'un destekçilerini millet olarak hiç unutmadık, unutmayacağız. Üzerinden 41 yıl geçmesine rağmen 12 Eylül'de yaşanılanları utançla hatırlıyoruz ve bugün kararlılıkla bir kez daha söylüyoruz; milletin üzerinde bir güç tanımadık, tanımayacağız" dedi.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YAZICI: YENİ BİR ANAYASA İÇİN BİZ HAZIRIZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, defalarca değiştirilmiş olsa da 1982 Anayasası'nda darbeci zihniyet ve vesayetçi ruhun hakim olduğunu belirterek, "Yeni bir anayasa için biz hazırız." ifadesini kullandı.

Yazıcı, 12 Eylül 1980 darbesinin 41. yılına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, demokrasiye, Türkiye'ye ve millete ağır bedeller ödeten, milli iradeyi devre dışı bırakan 12 Eylül askeri darbesini gerçekleştiren ve destekleyen zihniyeti lanetlediğini bildirdi.

"Bu asil millet tarih boyunca esareti kabul etmedi, bundan sonra da etmeyecektir. Aslolan millettir." ifadelerini kullanan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Bu coğrafyada hiçbir anayasayı doğrudan millet yapmamıştır. Hepsi olağanüstü süreçler veya darbelerden sonra yapılmıştır. Yürürlükteki 82 Anayasası da darbeciler tarafından yapılmıştır. Mevcut anayasa defalarca değiştirilmiş olsa bile bir darbeci zihniyet, vesayetçi ruh hakimdir. Yeni bir anayasa için biz hazırız. Arzu ediyoruz ki bu millet kendisine ait anayasa yapma hakkını Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında büyük bir coşkuyla, heyecanla gerçekleştirsin. Bunun ortamı da gerekliliği de vardır."