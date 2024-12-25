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Kanlı infazda soruşturma genişledi: 10 gözaltı daha

İstanbul Sarıyer'de 8 Aralık'ta Vadi İstanbul AVM'de İran uyruklu Aras Yılmaz'ın silahlı saldırıda öldürülmesine yönelik soruşturma genişletildi. Hakkında uyuşturucu iddiaları bulunan Yılmaz'ı öldüren ve 30 suç kaydı bulunan şüphelinin ardından İstanbul ve ve Samsun'da düzenlenen operasyonlarda 10 kişi daha gözaltına alındı.

IHA25 Aralık 2024 Çarşamba 15:31 - Güncelleme:
Kanlı infazda soruşturma genişledi: 10 gözaltı daha
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Olay, Sarıyer'de 8 Aralık Pazar günü saat 23.30 sıralarında Ayazağa Mahallesi Vadi İstanbul AVM Beymen mağazası önünde meydana gelmişti. 34 MAV 269 plakalı araçtaki Aras Yılmaz (47) uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. 2 suç kaydı olduğu öğrenilen İran uyruklu Yılmaz'ın cenazesi ise ülkesine gönderilmişti. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri cinayeti çözmek için geniş çaplı inceleme başlatmıştı.

Olay yerinde 10 adet kovanın bulunduğu saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin Mert Akçay (30) olduğu belirlenmiş, 30 suç kaydı bulunan Akçay'ın olay yerinden ayrıldıktan sonra kanlı infazda kullandığı değerlendirilen silahı parçalayıp Cendere Caddesi üzerine attığı tespit edilmişti. Şüpheli kısa sürede yakalanmış, polis merkezine götürülen şüphelinin, ilk ifadesinde Gürcistan'da öldürülen 4 arkadaşının intikamını almak için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenilmişti.

10 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Kanlı infazın perde arkasını çözmeye çalışan polis ekipleri adım adım iz sürdü. Uyuşturucu madde satışı konusunda hakkında çeşitli iddialar bulunan Aras Yılmaz'ın ölümünün ardından dün İstanbul, Sarıyer merkezli Zeytinburnu, Kağıthane, Beylikdüzü, Arnavutköy, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Bahçelievler ve Samsun'da operasyonlar yapıldı. Operasyonlarda 10 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

  • Vadi İstanbul AVM
  • silahlı saldırı
  • İran uyruklu Aras Yılmaz

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