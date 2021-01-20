AA 20 Ocak 2021 Çarşamba 10:54 - Güncelleme: 20 Ocak 2021 Çarşamba 10:54

Kurban, mesajında 31 yıl önce Azerbaycan'da halkın saldırıya uğradığını, suçsuz insanların kurşuna dizildiğini, tankların altında ezildiğini hatırlattı.



Azerbaycan halkının, "Kanlı Ocak" olarak da bilinen o gün, Kızıl Ordu'ya karşı gelmeyi, kendi kimliğini ve metanetini göstermeyi başardığını vurgulayan Kuban, şunları kaydetti:

"1990 yılının 20 Ocak'ı Azerbaycan'ın istiklal yolunun ilk şehitlik zirvesiydi. 1990 yılının Ocak olayları ayın 19'dan 20'sine geçen gecenin kanlı kıyımları ile bitmedi. Sovyet ordusunun özel eğitilmiş birlikleri bölgelerde de katliamlar yaptı. İşin en garibi bu katliamın emrini veren Gorbaçov'a Nobel Barış Ödülü verildi. Halbuki o bu yaptıklarından dolayı mahkeme karşısında hesap vermeli idi. Nobel kardeşlerinin ilk ve esas gelir kaynaklarından biri Bakü petrolleriydi. Buradan kazanılan parayla tesis edilmiş bir ödülün Bakü'de katliam yaptıran birine verilmesi tarihin acı sahnelerinden biri olsa gerek."

Olayın hiçbir zaman unutulmayacağını vurgulayan Kuban, mesajını, "Azerbaycan’ın bağımsızlığı yolunda şehit olanları minnet ve şükranla anıyorum. Onları asla unutmayacak ve unutturmayacağız. Aynı zamanda bu katliamı yapanları da asla unutmayacak ve unutturmayacağız." ifadeleriyle tamamladı.