Kanlı ortaklık! Tartışma ölümle bitti

Sakarya'da bir işletmede çıkan tartışma kanlı bitti. 40 yaşındaki Z.M., bilinmeyen bir nedenle tartıştığı ortağı 37 yaşındaki Aykut S.'ye ruhsatsız tabancayla ateş ederek ölümüne neden oldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Aykut S. hayatını kaybederken, şüpheli Z.M. polis ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte gözaltına alındı.

AA1 Mayıs 2026 Cuma 12:32 - Güncelleme:
Gazipaşa Mahallesi Yedigöz Caddesi'nde bir işletmede Z.M. (40) ile ortağı olduğu belirtilen Aykut S. (37) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Z.M. silahla Aykut S'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, Aykut S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine yapılan incelemelerin ardından Aykut S'nin cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

Şüpheli Z.M. olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla polis ekiplerince gözaltına alındı.

