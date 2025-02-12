Kanser hastası 14 Filistinli çocuk İtalya'da tedavi edilecek

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Filistin halkına yönelik insani yardım programı çerçevesinde Gazze'deki 14 Filistinli çocuğun aileleriyle İtalya'ya gelmek üzere Refah'tan Mısır'a geçtiği belirtildi.
Açıklamada, çocukların ve ailelerin, Kahire'deki İtalyan Hastanesine nakledildikleri ve gerekli sağlık kontrolünden geçirildikleri ifade edildi.ROMA'YA GÖTÜRÜLECEKLER
Filistinli çocukların, İtalyan Hava Kuvvetlerine ait uçakla yarın İtalya'nın başkenti Roma'ya getirileceği aktarıldı.
Açıklamada, çocukların, İtalya genelindeki farklı şehirlerdeki hastanelerde tedavi edileceği bilgisi paylaşıldı.