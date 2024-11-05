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  • Kanser hastası anne evladını PKK'dan istedi: Son nefesimde çocuğumu görmek istiyorum
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Kanser hastası anne evladını PKK'dan istedi: Son nefesimde çocuğumu görmek istiyorum

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine 2 ailenin katılımıyla sayı 379'a yükseldi. Kanser hastası anne Nülifer Polat ağlayarak evladını PKK ve HDP'den istedi. Polat, 'Son nefesimde çocuğumu görmek istiyorum. Hollanda'ya gitmişti. 4 Ekim 2023'ten beri haber alamıyorum. PKK, çocuğumu götürdü.' dedi.

IHA5 Kasım 2024 Salı 14:39 - Güncelleme:
Kanser hastası anne evladını PKK'dan istedi: Son nefesimde çocuğumu görmek istiyorum
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3 Eylül 2019 yılında eski HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 1891'inci gününde devam ediyor. Diyarbakır ve Ankara'dan gelen 2 ailenin katılımıyla sayı 379'a çıktı.

2023 yılında Hollanda'ya gidip bir daha haber alınamayan Vural Işıklı'nın (21) annesi Nülifer Polat, Ankara'dan geldiğini, oğlunun yurt dışında olup haber alamadığını söyledi.

Çocuğunun PKK'nın elinde olduğunu ileri süren Polat, "Çocuğumu bana versinler. Çocuğuma yalvarıyorum, sesimi duysun, beni görsün. 4'üncü evre kanser hastasıyım. Son nefesimde çocuğumu görmek istiyorum. Hollanda'ya gitmişti. 4 Ekim 2023'ten beri haber alamıyorum. PKK, çocuğumu götürdü. Benim canım yandı, onların da yansın. Belki 1,1,5 ay yaşayacağım. Hiçbir şekilde haber alamadım, sesini duyamadım. Kız kardeşin çok kötü, ne olur geri gel. Bütün bilgiler o tarafta, çocuğum PKK'nın elinde, başka yerde değil. Çocuğuma eğitim verdiklerini duydum" dedi.

2013 yılından beri kız kardeşi R.N.'den (28) haber alamayan abla A.A. da, Diyarbakır'dan gelip oturma eylemine katıldı.

Öte yandan, şimdiye kadar oturma eylemine dahil olan ailelerden 56'sı evladına kavuştu.

  • terör örgütü pkk
  • diyarbakır anneleri

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