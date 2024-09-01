Kanser hastası, tedavisi gördüğü hastane önündeki aracında ölü bulundu

Yıldız Mahallesi'ndeki özel bir hastane önünde 48 JA 683 plakalı park halindeki hafif ticari araçta bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, aracın içindeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin yaptığı incelemede ise ölen kişinin aynı hastanede kanser tedavisi gören Ünal Emin Paktaş (71) olduğu tespit edildi.

Paktaş'ın, söz konusu hastanedeki muayenesi sonrası buradan ayrılıp aracına bindikten sonra vefat ettiği belirtildi.



Bu kişinin cesedi, polisin incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.