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Kanser ilaçlarını çalan 4 kişi yakalandı

İstanbul'da bir hastaneden kanser ilaçları çalınması olayına ilişkin bir medikal firması sahibi, 3 sağlık teknikeri ve bir eczacı kalfası gözaltına alındı.

AA4 Mart 2023 Cumartesi 10:35 - Güncelleme:
Kanser ilaçlarını çalan 4 kişi yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmada, bir hastanenin onkoloji bölümünde kemoterapi gören kanserli hastalar için kullanılan ilaçların hırsızlık yöntemiyle alınarak, yerine su enjekte edildiğini tespit etti.

Bazı görevlilerin, maddi değeri 10 ila 90 bin lira arasında değişen gerçek ilaçları sırt çantalarında dışarı çıkarıp eczacı ve kuryeye, yüklü miktarda para karşılığı elden teslim ettiklerini belirleyen ekipler, bir medikal firması sahibi, 3 sağlık teknikeri ve bir eczacı kalfasını suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin evi, araçları ve kullandıkları hastane bölümleri ile eczanedeki aramalarda, 4 bin 401 dolar, 30 avro, 20 pound, 70 bin 435 lira ile 222 kutu kanser ilacı ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen ve başkaları adına reçetelendirilerek SGK Başkanlığına fatura edildiği anlaşılan kanser ilaçlarının piyasa değerine göre hesaplanan toplam kamu zararının 4 milyon 914 bin 644 lira olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.

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