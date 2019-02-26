Oyuncu Aytaç Arman hayatını kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gören sinema ve tiyatro oyuncusu Aytaç Arman, tedavi gördüğü Maltepe’deki İstanbul Onkoloji Hastanesi’nde, 70 yaşında hayatını kaybetti.

Sinema Oyuncuları Meslek Birliği'nin (BİROY) sosyal medya üzerinde yaptığı açıklamaya göre, Aytaç Arman için yarın saat 12.00'de Beyoğlu Atlas Sineması'nda tören düzenlenecek. Sanatçı daha sonra 28 Şubat'ta Adana'da Kabasakal Mezarlığı Camisi'nden öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Oyuncu Ediz Hun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beraber çalışma imkanı bulamadıklarını fakat Arman'ın vefatından dolayı çok üzüldüğünü söyledi.

Arman'ın çok efendi bir insan olduğunu belirten Hun, "Çok takdir ettiğim biriydi. Ben 1963'te Ajda Pekkan'la birlikte 'Ses' mecmuasının yarışmasında seçilmiştim. 1971'de Aytaç Bey'in katıldığı yarışmada da jüri üyesiydim. Tarık Akan'la ikisi göz doldurmuştu. İkisi de çok güzel rollerde oynadı ama işte hayat, sürpriz yapıyor. Çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

Oyuncu Hülya Koçyiğit de Arman'ın çok değerli biri olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Çok beyefendi bir kişiliği vardı. Sakin, mütevazı bir insandı. Ailesiyle gayet düzgün bir yaşamı vardı. Hep seçici oldu, hep iyi filmlerde oynamak istedi. Biz sadece bir filmde birlikte rol alabildik. Kurtuluş Savaşı'yla alakalı güzel bir filmdi. O yüzden hafızamda çok güzel yer etmiştir. Hasta olduğunu biliyordum, eşiyle telefonlaşıyorduk. Doktorlar ziyarete olumlu bakmadığı için haberlerini telefon aracılığıyla alabiliyorduk. Çok ağır bir kanserdi. Hepimizin, bütün sevenleri, Türk sineması için büyük bir kayıp. Allah cennetini nasip etsin."

ADANA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Aytaç Arman için yarın saat 12.00’de Beyoğlu Atlas Sineması’nda bir tören düzenlenecek.

Usta oyuncu perşembe günü memleketi Adana’daki Kabasakal Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Kabasakal Mezarlığı’na defnedilecek.

AYTAÇ ARMAN KİMDİR?

Oyuncu, 1949'da Adana'da doğdu. Erkek sanat enstitüsünden mezun olduktan sonra girdiği Ankara Devlet Mimarlık Ve Mühendislik Akademisi'nde okurken; 1969'da "Ekstra Ekspres" gazetesinin açtığı şikeli artist yarışmasında (yarışmanın birincileri önceden belirlenmişti) erkek adaylar arasında ikinci seçildi.

1971 yılında Ses dergisinin açtığı ciddi "kapak yıldızı yarışması"nda, erkeklerde Tarık Akan'ın ardından ikinci seçilerek sinema oyunculuğuna ikinci sınıf rollerle başladı. Hemşehrisi Yılmaz Güney'in "Baba" filminde oynayarak dikkat çekti.

Kısa sürede başrol oyunculuğuna yükseldi. Sinemada ilk ödülünü 1981'de senaryosunu Yılmaz Güney'in yazdığı "Düşman" adlı filmle Sinema Yazarları Derneği'nin "En iyi erkek oyuncu" ödülüne layık görüldü. Sinema kariyerinde, sıradan filmler yanında, dikkat çeken, festivallerde ödüller alan filmlerde rol aldı.

1974 Antalya Altın Portakal Film Yarışması'nda "en iyi ikinci film" ödülüne lâyık görülen Süreyya Duru'nun yönettiği ve Bekir Yıldız'ın öyküsünden sinemaya uyarlanan "Bedrana" adlı filmde Perihan Savaş'la paylaştı. 1977 yılnda başrolünü Semra Özdamar'la paylaştığı; Süreyya Duru'nun yönettiği "Kara çarşaflı gelin" 14'üncü Antalya Altın Portakal Film Yarışması'nda "en iyi film" ödülü kazandı. 1988 Antalya Altın Portakal Film Yarışması'nda, başrolünü oynadığı, Ömer Kavur'un "Gece yolculuğu" "en iyi film" ödülünü alırken, Aytaç Arman da "en iyi erkek oyuncu" ödülünü aldı. Bunları,sinema kariyerinde aldığı diğer ödüller takip etti. İlerleyen yıllarda oyunculuğunu sinemanın yanında televizyon oyunculuğu ile sürdürdü.