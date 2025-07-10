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Kanserle mücadelede yeni adım: 5 immünoterapi ilacı SGK kapsamında

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 25 farklı kanser türünde kullanılan 5 immünoterapi ilacının SGK tarafından geri ödeme kapsamına alındığını duyurdu. Yeni düzenleme ile 48 bin hastaya tedavi desteği sağlanacak.

IHA10 Temmuz 2025 Perşembe 00:53 - Güncelleme:
Kanserle mücadelede yeni adım: 5 immünoterapi ilacı SGK kapsamında
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantımızın ardından açıkladığı müjdeyle kanserle mücadele eden vatandaşlarımıza önemli bir destek sağlayacağız. Vücudun kendi bağışıklık sistemiyle beraber 25 farklı kanser alt türüne karşı uygulanan 5 immünoterapi ilacını Sosyal Güvenlik Kurumumuzun geri ödeme kapsamına alıyoruz. Yapılacak düzenlemeyle 48 bin kanser hastası bu tedavilerden faydalanacak. Düzenlemeyle birlikte geri ödeme listesindeki kanser ilacı sayısı 784'e yükselmiş olacak. Kanserle savaşan vatandaşlarımızın mücadelelerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

  • bakan ışıkhan
  • kanser
  • ilaç

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