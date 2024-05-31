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  • Kanun 27 Haziran'da Almanya'da yürürlüğe giriyor! İsteyen Türk vatandaşlıklarını yeniden elde edebilecek
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Kanun 27 Haziran'da Almanya'da yürürlüğe giriyor! İsteyen Türk vatandaşlıklarını yeniden elde edebilecek

Almanya Türk toplumu üyeleri Alman vatandaşlıklarını koruyarak Türk vatandaşlıklarını yeniden elde edebilecek.

AA31 Mayıs 2024 Cuma 14:10 - Güncelleme:
Kanun 27 Haziran'da Almanya'da yürürlüğe giriyor! İsteyen Türk vatandaşlıklarını yeniden elde edebilecek
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Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da 27 Haziran'da yürürlüğe girecek kanun değişikliğiyle, Almanya Türk Toplumu üyelerinin Alman vatandaşlıklarını koruyarak Türk vatandaşlıklarını yeniden kazanabileceğini bildirdi.

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, Almanya'daki Türk toplumunun uzun yıllardır beklediği ve hak ettiği yasal düzenlemeyle, Türk-Alman ilişkileri bakımından olumlu, anlamlı ve değerli bir gelişme yaşandığı belirtildi.

"Almanya'da 27 Haziran'da yürürlüğe girecek kanun değişikliğiyle, Almanya Türk Toplumu üyeleri artık Alman vatandaşlıklarını koruyarak Türk vatandaşlıklarını yeniden kazanabilecekler." ifadesinin yer aldığı paylaşımda, Türkiye'nin Almanya Başkonsolosluklarının 27 Haziran'dan itibaren başvuruları almaya hazır olacağı kaydedildi.

  • Almanya Türk toplumu
  • Türk vatandaşlık
  • çifte vatandaşlık

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