Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen sosyal medya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de barındıran kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yasayla birlikte 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya ağlarına kaydolması yasaklandı.

Bu çerçevede platformlara yaş doğrulama sistemi kurma zorunluluğu getirildi. Sosyal medya platformları zararlı içeriklere en geç bir saat içinde müdahale edecek.

Oyun sağlayıcılar, oyunları yaş kriterlerine uygun olarak derecelendirerek sunacak.

Ebeveynlere ekran süresi ve oyun içi harcamaları kontrol etme araçları sağlayacak.

Günlük erişimi 100 binden fazla olan oyun dağıtıcılar Türkiye'de temsilci bulunduracak.

Sosyal ağ sağlayıcı, aldatıcı reklamları engelleyici tedbirleri almakla yükümlü olacak.

DOĞUM İZNİ UZATILDI

Yasayla, kadınlara verilecek doğum izni süresi 16 haftadan 24 haftaya çıktı. Yasanın yürürlüğe girdiği tarih olan bugün itibarıyla izin süresi dolmuş olanlara da talepleri halinde 8 hafta ilave analık izni verilecek.

Böylece kadın işçi doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta ücretli izinli olacak. Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçinin talep etmesi halinde doğumdan önce çalışabileceği süre 3 haftadan 2 haftaya düşürülecek.

Kadın işçiye, isteği durumunda 24 hafta, çoğul gebelik halinde ise 26 haftalık sürenin tamamlanmasının ardından ücretsiz izin verilecek.

BABALIK İZNİ

İşçilere sağlanan babalık izni süresi de 5 günden 10 güne yükseltildi.

Bir veya daha fazla çocuğa eşiyle birlikte veya münferit olarak koruyucu aile olan işçiye, çocuğun teslim edildiği tarihten sonra isteği halinde 10 gün ücretsiz izin verilecek.

ÇOCUK KORUMA KANUNU'NA DÜZENLEME

Yasayla ayrıca, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, müstehcenlik, fuhuş, insan ticareti, kasten öldürme suçlarından haklarında adli sicil ve arşiv kayıtlarında kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunanlar, kamuya, özel sektöre veya sivil toplum kuruluşlarına ait her ne adla olursa olsun çocukların yoğun olarak bulunduğu işletmelerde çalıştırılamayacak.

Bu kapsama giren kişilere aynı hükümde belirtilen iş yerlerinin açılması veya işletilmesi için izin ve ruhsat verilmeyecek.

Darülaceze'ye yapılacak bağışların tamamı, gelir vergisi ve kurumlar vergisinden düşülecek.

Devlet korumasından ayrılan ve üniversite eğitimine devam eden gençlere 25 yaşına kadar destek verilecek.