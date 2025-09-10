İSTANBUL 28°C / 20°C
Güncel

Kanun tasarısı kabul edildi: Kırgızistan'dan Celal-Abad hamlesi

Kırgızistan parlamentosu, Türk Dünyası 2025 Turizm Başkenti ilan edilen Celal-Abad kentinin adının Manas olarak değiştirilmesini öngören kanun tasarısını onayladı.

10 Eylül 2025 Çarşamba 21:38
Kanun tasarısı kabul edildi: Kırgızistan'dan Celal-Abad hamlesi
Kırgızistan'ın güneyindeki Celal-Abad bölgesinin idari merkezi Celal-Abad şehri Kırgızların milli kahramanı Manas'ın adını alacak. Kırgızistan parlamentosu, Celal-Abad Belediye Başkanı Ernisbek Ormokov'un teklifiyle hazırlanan şehrin adının Manas olarak değiştirilmesini öngören kanun tasarısını kabul etti. Oturuma katılan 86 milletvekilinden 80'i Celal-Abad şehrinin adının Manas olmasına "evet" derken, 6 milletvekili çekimser kaldı.

Kanunun ilgili prosedürleri geçmesi ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından imzalanması bekleniyor.

185 bine yakın nüfusuyla ülkenin üçüncü büyük şehri olan Celal-Abad şehri, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) tarafından Türk Dünyası 2025 Turizm Başkenti ilan edilmişti.

  • kırgizistan
  • celal abad
  • manas

