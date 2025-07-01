Çalışma hayatına ilişkin düzenlemeleri de içeren 22 maddelik kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Türk Silahlı Kuvvetleri Kanunu'nda yapılan değişiklik ile generallerin yükselme şartları ve yaş hadleri yeniden düzenleniyor.

◗ TERFİ ŞARTLARI DEĞİŞTİ: Yasaya göre; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlığında kuvvet harp enstitüleri komuta ve kurmay öğrenimini başarıyla tamamlamış generallerin korgeneral koramiral rütbelerine terfi edebilmeleri öngörülüyor. Teklifte, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden önemli sayıda subay ihraç edildiği anımsatılarak, harp akademileri eğitimi alan kurmay subaylarda ihraç sayıları çok daha yüksek olduğundan kurmaylık eğitimi alan general sayısının azaldığına dikkat çekildi.

◗ GENERAL SAYISI ARTACAK: Teklifle; hizmet süreleri uzatılacak generallerle ilgili düzenleme yapılıyor. Buna göre; Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) kararıyla hizmet süreleri uzatılabilecek general ve amirallerin sayısı yıllık 36'dan 60'a, zaruri hallerde ise azami 75'e çıkarılıyor.

◗ KOMUTAN 72 YAŞA KADAR ÇALIŞABİLECEK: Kuvvet Komutanlığı'na atanan orgeneral-oramirallerin yaş haddi 65'ten 67'ye yükseltilecek. Kuvvet komutanları ile orgeneral-oramirallerin yaş haddi birer yıllık süre ile 72 yaşına kadar Cumhurbaşkanınca uzatılabilecek. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yaptığı açıklamada "Son dönemlerde bölgesel savaş risklerinin arttığı, Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiği, İsrail-İran savaşı ve İsrail'in saldırgan tutumunun bölgesel manada riskler içerdiği bu dönemde son derece tecrübeli kuvvet komutanlarımızın, Genelkurmay Başkanı'mızın emeklilik yaş sınırı olan 67 yaş sınırı ile eşitlemeyi arzu ediyoruz" dedi.

◗ ASGARİ AYLIK İÇİN SGK'YA YETKİ: Teklifle; yaşlılık, malullük, ölüm aylığı almakta olan emeklilere ve hak sahiplerine ödenen asgari aylık ödeme işlemlerinin usul esaslarının belirlenmesinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yetkili kılınacak.

◗ İŞKUR'A BİLDİRİM ZORUNLULUĞU: İş Kanunda yapılacak değişiklikle işçilere yapılan bildirimler fesih dışında kayıtlı elektronik posta (KEP) yoluyla yapılabilecek. Özel istihdam bürolarına iş arayan ve açık iş ilanlarına ilişkin bilgileri belirlenen süre ve formatta İŞKUR'a bildirme zorunluluğu getiriliyor. Açık iş ilanları ile açık işlere yönlendirilen kişilere ilişkin verileri kurumca belirlenen süre, format ve esaslara göre bildirmeyen özel istihdam büroları ihtar edilecek. İhtara rağmen 7 gün içinde bildirimde bulunmayanlara 136 bin 190 lira, fiilin bir yıl içerisinde tekrarı hâlinde 272 bin 380 lira ceza verilecek.

◗ BAKANLIĞA DÖNER SERMAYE YETKİSİ: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, döner sermaye işletmeleri kurabilecek. Bu düzenleme kapsamına giren işletmelere toplam 100 milyon Türk Lirası sermaye tahsis edilecek. Tahsis edilen sermaye miktarı Cumhurbaşkanı kararıyla 5 katına kadar artırılabilecek.

◗ GÜNÜBİRLİK TESİSLERE DÜZENLEME: Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda yapılan düzenlemeyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan ücretsiz girişli günübirlik tesisler, münhasıran Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü veya en az yüzde 45 sermaye ortağı olduğu şirketler tarafından işletilecek, üçüncü kişilere devredilemeyecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI YÜKSELİYOR

Halen 14 bin 469 TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığının artırılması bekleniyor. En düşük emekli aylığının, 6 aylık enflasyon açıklandıktan sonra teklifin TBMM'ye dün gelen yasa teklifinde yapılacak düzenlemeyle ayarlanması bekleniyor. Toplam 22 maddeden oluşan teklifte, en düşük emekli aylığıyla ilgili SGK'yı yetkili kılan bir madde de yer aldı. Teklife konulan madde ile genel kurulda önerge verilerek en düşük emekli aylığının artırılması mümkün olabilecek. AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler de dün yaptığı açıklamada "Geçen hafta itibarıyla Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz başkanlığında bir görüşme yaptık. Gerekli etki analizleri için bilgileri istedik. 3 Temmuz itibarıyla TÜİK verileri açıklanacak. Hem orada memur zammı hem de memur emeklileri ve SSK, BAĞ-KUR emeklilerine uygulanacak enflasyon farkı ortaya çıkmış olacak. Bizler de bu oranlar açıklandıktan sonraki aşamada bu etki analizleriyle bu rakamı, oranları değerlendireceğiz" dedi. Güler, en düşük emekli aylığı alan kişi sayısının 3 milyon 716 bin kişi olduğunu söyledi.

TURİZME HAFTALIK İZİN AYARI

İş Kanunu'ndaki "hafta tatili ücreti" hükmünde yapılan değişiklikle turizm sektöründe ortaya çıkan ihtiyaçlar göz önüne alınarak personel yönünden haftalık izinlerin haftada 1 gün kullanılacağına ilişkin genel kurala istisna getiriliyor. Buna göre, turizm işletmesi belgesi verilen konaklama tesislerinde çalışan işçilerin düzenleme kapsamında hak kazandığı hafta tatili, işçinin yazılı talebi veya onayı ile hak kazandığı günü takip eden 4 gün içerisinde kullandırabilecek.