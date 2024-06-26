AK Parti'li Güler, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 39 maddeden oluşan teklife ilişkin bilgi verdi. Güler, Milli Eğitim Bakanlığının bütçe ve personel sayısıyla nicelik olarak Türkiye'nin en büyük kamu kurumlarından birisi olduğunu belirterek, "Ayrıca çocuklarımızın eğitilmesi ve geleceğe hazırlanması için taşıdığı öneme binaen nicel büyüklüğün yanına nitel yeterliliğin de eklenmesi yasa teklifimizdeki hazırlığımızın temelini teşkil etmiştir. Nitelik bakımından yeterlilik en çok da milli eğitim sisteminin taşıyıcı kolonu olan öğretmenlerimiz için hayati önem arz etmektedir. Eğitim sistemimizde toplam 1 milyon 230 bin 402 öğretmen ve okul yöneticisi görev yapmaktadır. Bu öğretmenlerimizin 477 bini 35 ve daha alt yaştadır. Öğretmenlerimizin tamamının yaş ortalaması ise 40'ın altındadır. Bir öğretmenin aldığı üniversite eğitimiyle birlikte önünde yaklaşık 40 yıl gibi bir meslek hayatı bulunmaktadır. Bu durum görev yapan öğretmenlerimizin de mesleklerini gerektiği gibi yerine getirebilmeleri için gelişen ve değişen müfredat eğitimi teknolojisi, eğitim materyalleri, ölçme ve değerlendirme anlayışı, pedagojik bilgi ve benzeri hususlarda da sürekli desteklenmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

'3 VEYA 4 DÖNEMLİK MESLEĞE HAZIRLIK EĞİTİMİ PLANIYOR'

Güler, nitelikli eğitim için nitelikli öğretmen yetiştirme modelinin kurulmasının zorunlu hale geldiğini kaydederek, "Bu amaçla, öğretmen adaylarımızın, öğretmenlik alanına kaynak teşkil eden bir yükseköğretim programını tamamlamalarının ardından bu kanun ile kurulacak olan Milli Eğitim Akademisi aracılığıyla yükseköğretimde aldıkları eğitimleri tamamlayacak nitelikte, akademik eğitimlerine göre 3 veya 4 dönemlik mesleğe hazırlık eğitimi alması planlanmaktadır. Akademide mesleğe hazırlamaya yönelik verilen eğitimlerle, öğretmenlik meslek bilgisi ve özel alan bilgisi başta olmak üzere bir öğretmende bulunması gereken bütün yeterlilikler esas alınarak yürütülecek teorik ve uygulamalı dersler yoluyla, öğretmen adaylarımızın en iyi şekilde yetiştirilmesi de hedeflenmektedir. Akademi eğitiminin bir bölümünün dünya örneklerinden az olmayacak şekilde okul uygulamasına ayrılarak adayların uygulama eksiğinin de giderilmesi hedeflenmektedir. Öğretmen yetiştirme ve geliştirme sürecinin yürütülmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir akademi kurulması geçmişten beri sürekli talep edilen bir husustur. Milli Eğitim Akademisi'nin kurulmasıyla öğretmenlerimiz başta olmak üzere eğitim yönetimi ve denetim alanlarında görev alacak ve halen çalışmakta olan personelin bilimsel ölçütler ile gelişmeler doğrultusunda meslek içinde eğitimlerin yapılması, kariyerlerinin geliştirilmesi ve eğitim yöneticilerine yönelik formasyonun kazandırılması da hedeflenmektedir" dedi.

'ÖĞRETMENE KARŞI İŞLENEN SUÇLARIN CEZALARINI ARTIRIYORUZ'

Güler, kanun teklifinde, eğitim çalışanlarına yönelik şiddet ile ilgili yaptırımların da yer aldığını vurgulayarak, "Öğretmene şiddete uygulanacak cezaları, bu teklifimizle birlikte artırıyoruz. Verilecek cezaları öğretmene karşı işlendiğinde yarı oranında artırmayı öngörüyoruz. Yine 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 51'nci maddesinde düzenlenen hapis cezasının ertelenmesi hükümlerinin de uygulanmaması noktasında yine burada teklifimizde yer almaktadır" diye konuştu.

Milli Eğitim Akademisi'nde eğitim alan öğretmenlerin mali ve sosyal haklarına ilişkin de bilgiler paylaşan Güler, "Öğretmen adaylarımıza, eğitim faaliyetleri hazırlık dönemi içerisinde, her ay 18 bin 650 ek gösterge rakamının memur aylık kat sayısıyla çarpılması sonucu bulunacak tutarında ödeme yapılacaktır. Hazırlık eğitimi her bir dönem 10-14 hafta olmak üzere 4 dönemlik bir süreyi kapsamaktır. Bu süre en uzun hali 14 ay en kısa hali ise 10 aydır. Üniversitelerin eğitim fakülteleri gibi öğretmen yetiştiren bölümlerden mezun olan öğretmen adayları için bu süre 3 dönem olarak uygulanabilecektir. Bu bölümler için hazırlık eğitiminin süresi en az 30 hafta en çok 42 hafta olarak da belirlenebilecektir" diye konuştu.

'KARİYER BASAMAKLARINDA YAZILI SINAV KALDIRILDI'

Öğretmenlik mesleğinin; öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrıldığını anlatan Güler, "Kariyer basamaklarında ilerlemede yazılı sınav kaldırılmıştır. Kariyer basamaklarında ilerlemede mesleki çalışmalar kaldırılmıştır. Uzman öğretmenlik unvanı için en az 10 yıl öğretmen olarak hizmeti bulunması; başöğretmenlik ünvanı için en az 10 yıl uzman öğretmen olarak hizmetin gerçekleştirilmesi; kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının bulunmaması; akademi tarafından verilen uzman öğretmenlik, başöğretmenlik eğitim programlarının tamamlanması şartını teklifimizde getiriyoruz. Ayrıca kanun yürürlüğe gireceği tarihte görevde bulunan öğretmen ve uzman öğretmenlere öğretmenlikte veya uzman öğretmenlikte 20 yıllık çalışma süresini tamamlamaları halinde doğrudan başöğretmen ünvanı için başvuruda bulunabilme imkanı sağlanmış oluyor" dedi.