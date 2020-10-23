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Kanuni sondaj gemisinin platform söküm çalışmaları başladı

Karadeniz'de görev yapmadan önce hazırlıklar için bir süredir Haydarpaşa Limanı'nda bulunan Kanuni sondaj gemisinde platform söküm çalışmaları başladı. Platform söküm çalışmaları havadan görüntülendi.

IHA23 Ekim 2020 Cuma 10:06 - Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 10:06
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Geminin üzerinde bulunan platform, yanına getirilen dev vincin yardımıyla sökülüyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın 11 bin 400 metre derinliğe, 3 bin metre sondaj açabilme kapasitesine sahip, altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi "Kanuni", Karadeniz’de başlayacağı sondaj faaliyetleri öncesinde Haydarpaşa Limanı’na gelmişti.

Geminin İstanbul Boğazı’ndan geçebilmesi için üzerinde bulunan platformun sökülmesi için çalışmalar başladı. Haydarpaşa Limanı’nda geminin yanına getirilerek kurulan dev vinç yardımıyla üzerindeki platformun söküleceği öğrenildi.

Haydarpaşa Limanı’nda çalışmaların ardından Kanuni sondaj gemisi İstanbul Boğazı’nı geçerek Karadeniz’e açılacak.

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