Kanuni Sultan Süleyman Camisi İmamı Yüce: Şu an insanlar gerçekten açlık ve susuzluk çekiyor

Yüce, hamile eşi Nadia, bir buçuk yaşındaki çocuğu ve camiye sığınan bir grup Türk ile 8 günlük zorlu yolculuğun ardından geldiği Almanya'nın Köln kentinde, AA muhabirine yaşadıklarını anlattı.

Rusça bildiği için 4 ay önce Türkiye'den Ukrayna'ya tayin edildiğini belirten Yüce, "Aslında biz savaşı beklemiyorduk, böyle bir ihtimal olursa da doğu tarafından geleceklerini düşünüyorduk. Doğudan gelirlerse biz de batı tarafından ayrılmayı düşünüyorduk ama savaşın bir anda bu şekilde cereyan etmesi ve Rus birliklerinin her yönden bir anda girmesiyle, bizim şehir de sınırda yarımada gibi olduğu için, ilk aşamada biz oradan çıkamadık." dedi.

Rusların Mariupol'de önce interneti ve iletişimi ardından elektrik, su ve televizyon yayınlarını kestiklerini aktaran Yüce, Ukraynalı güvenlik güçlerinin yardımıyla Türk Dışişleri Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığıyla irtibat kurabildiklerini dile getirdi.

- BOMBALARDAN KAÇAN SİVİLLER CAMİYE SIĞINDI

Rus saldırılarından kaçan herkese caminin kapılarını açtıklarını söyleyen Yüce, daha sonraki zorlu Almanya yolculuğunu şu sözlerle anlattı:

"Camiye değişik aralıklarla evlerini kaybedenler gelmeye başladı. Bazı dönemlerde camide 200 kişi olduk. Biz konvoy halinde çıktık ve hep birlikte buraya geldik. İlk etapta Türkiye'ye gitmek istiyorduk ancak kara yoluyla eşimin hamile olması, bir de çocuğumuzun olması nedeniyle dinlene dinlene buraya geldik ve buradan Türkiye'ye uçmaya karar verdik. Caminin kendisinde bir sıkıntı olmadı, bahçesine bir roket düşmüştü, bir de alt kulübenin olduğu yere roket düştü. Birinci kattaki kapılar ve en üst kattaki pencereler hasar gördü. Camide şu an bir sıkıntı yok."

Yüce, kuşatma altındaki şehirdeki insanların çok zor durumda olduklarını, çok fazla sivilin öldüğünü kaydederek, "Şu an oradaki insanların acilen su, yiyecek, giyecek ve ısınma ihtiyaçlarının giderilmesi lazım. Hava şartları kötü, yağışlı ve sıcaklıkların eksi 10-15 derecelere düştüğü oldu. Şu an insanlar gerçekten açlık ve susuzluk çekiyor, temel ihtiyaç sorunları yaşıyor." şeklinde konuştu.

Yüce, şöyle devam etti:



"Biz Müslümanlar olarak, İslam dininin üç temel prensibine inanıyoruz. Canı korumak, bütün insanların, hayvanların ve bitkilerin canını korumak. İkincisi nesli korumak, üçüncüsü malı korumak. Burada öyle bir durum var ki ne canınız ne malınız ne de nesliniz garanti altında değil. Artık onların bir şekilde korunması gerekiyor. Rusça bildiğimiz için Rus bölgesine gönderildik ancak iki kardeşin savaşı gerçekten bizi çok üzdü. Bir an önce bunun son bulmasını, barışın gelmesini ve insanların huzurlu şekilde hayatlarına devam etmesini temenni ediyoruz."

- "UKRAYNALILARIN ÇOĞU BİR GÜN EVLERİNE DÖNMEK İSTİYOR"

Ukrayna vatandaşı Nadia Yüce de 8 günlük çok zorlu bir yolculuğun ardından Köln'e geldiklerini ve Türk Federasyonuna bağlı Köln Türk Ocağı'nda çok iyi karşılandıklarını söyledi.

Yüce, "Daha önce yaşadığımız şehir Rusya'ya yakın olduğu için zorluk çektik. Savaşın başladığı ilk günler çok korkunçtu, her yeri kaplayan sesler bizi şok etti. Gerçekten savaş başlamıştı ve devam ediyordu. Hiçbir yerle temasımız kalmadı. İnternet, elektrik, gaz gibi her şey kesildi. Şu an Almanya'da olduğumuz için mutluyuz ve burada bizi iyi karşıladılar. Ukraynalıların çoğu bir gün evlerine dönmek istiyor ve buna inanıyor." dedi.