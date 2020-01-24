Kaostan beslenen Soros bizzat duyurdu: 1 milyar dolar ayıracağım

star.com.tr 24.01.2020 11:37 - Güncelleme: 24.01.2020 11:38

2008-2017 yılları arasında, Türkiye’de Gezi kalkışması ve darbe girişimini destekleyici faaliyet yürüten 136 derneğe 17 milyon lira aktaran ABD'li kaos imparatoru George Soros, yeni projesini duyurdu.



Perşembe günü İsviçre'nin Davos kentindeki Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan Soros, 'hayatımın en önemli projesi' dediği proje kapsamında küresel bir üniversite ağı kurmak istediğini söyledi.

Soros'un 'İklim değişikliğini ve demokrasiyi koruyacak dünyayaı diktatörlerden kurtaracak küresel bir ağ...' ifadeleri, 'birçok ülkeyi kaos ve darbe' bekliyor yorumlarına neden oldu.

Soros, 'Açık Toplum Üniversite Ağı' olarak adlandırdığı ağın, kendi vakfı Central European University (CEU) organizasyonu ile ilerleyeceğini söyledi.

KÜRESEL KAOS MU?

Soros, CEU'nun ABD'deki Bard College, Londra Ekonomi Okulu (London School of Economics) ve aynı zSciences Po olarak da bilinen Paris Siyasi Araştırmalar Enstitüsü'nü içeren CIVICA adında Avrupa sosyal bilim okulları ağı ile zaten ortaklık yaptığını açıkladı.

Liberal küreselciliğin en önemli temsilcisi Soros, bu ağla küresel anlamda ciddi bir şekilde genişmele yoluna gidiyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi 'diktatörler' sınıfına koyarak hedef alan Soros, öte yandan Trum'ın Çin politikasını överken daha sert olması gerektiğini savundu.

HONG KONG'DAKİ KAOS'TAN MEMNUN KALMIŞ

Dünyadaki sokak olaylarını 'iklim değişikliği ve açık toplum isteyenlerin çığlığı' şeklinde değerlendiren Macar asıllı milyarder Soros, Hong Kong'daki öğrencilerin önderliğinde yaplılan protestoları övdü.

Soros, Hong Kong'daki öğrencilerin, dünyanın dört bir yanındaki gençlere yeterli motive olduklarında yapabileceklerinin bir örneği olarak işaret etti.

'FACEBOOK TRUMP'A ÇALIŞIYOR'

Soros ayrıca Facebook'un Trump için çalışan “bir tür gayri resmi yardım portalı' olduğunu savunuyor.

Soros'a cevap veren Facebook Sözcüsü Andy Stone, 'Açık Toplum Vakfı patronunun söyledikleri tamamen yanlış.' dedi.

Ancak demokrasiyi ve “açık toplumu” savunduğunu iddia eden Soros, ABD'deki ulusal ve yerel siyaseti etkilemek için büyük miktarlarda paralar harcadı. Demokratların 2020 Trump'ı indirme çabaları için 5 milyon dolar verdi. Ayrıca savcılarla bağlantısı olduğu da iddia ediliyor.