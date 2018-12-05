Kapadokya’da balon turları iptal edildi

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden ve sıcak hava balon turlarının başkenti olan Kapadokya’da olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından iptal edildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Kapadokya’da olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edilmiştir” denildi.

Kapadokya’da sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle dünde iptal edilmişti.