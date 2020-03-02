İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,2235
  • EURO
    6,8924
  • ALTIN
    321.23
  • BIST100
    108909
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kapadokya'da balonlar Türk bayraklarıyla havalandı
Güncel

Kapadokya'da balonlar Türk bayraklarıyla havalandı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları 4 günlük aranın ardından yeniden havalanırken sıcak hava balonları sepetlerine Türk Bayrakları asarak Mehmetçiklerime destek mesajı verdi.

IHA02 Mart 2020 Pazartesi11:56 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 11:56

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden ve sıcak hava balonculuğun başkenti konumunda bulunan Kapadokya Bölgesinde sıcak hava balon turları 4 günlük aranın ardından yeniden havalandı. Bölgede sabahın ilk ışıklarıyla havalanan sıcak hava balonları sepetlerine Türk Bayrakları asarak Mehmetçiklerimize destek mesajı vermesi dikkatlerden kaçmadı.

Dünyanın balon turizminde başkenti konumunda bulunan Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları 4 gün sonra yeniden havalandı. Olumsuz hava şartları nedeniyle 27 Şubat Perşembe gününden beri yapılamayan sıcak hava balon turları bugün yeniden yapılmaya başlanırken, balon turlarına katılan yerli ve yabancı turistler peribacalarının eşsiz güzelliklerini kuş bakışı izlemenin keyfini yaşadı.

Tam bağımsız güçlü Türkiye

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rejim telsizcisi düşen SU-24'ü ararken bu sesi duydu: Vuruldu. Vuruldu. Vuruldu...
Rejim telsizcisi düşen SU-24'ü ararken bu sesi duydu: Vuruldu. Vuruldu. Vuruldu...

Rejim telsizcisi düşen SU-24'ü ararken bu sesi duydu: Vuruldu. Vuruldu. Vuruldu...

ABD Savunma Bakanı paylaştı: Çarpıcı 'Türk general' detayı
ABD Savunma Bakanı paylaştı: Çarpıcı 'Türk general' detayı

ABD Savunma Bakanı paylaştı: Çarpıcı 'Türk general' detayı

Orta Doğu'nun kaderini değiştiren adam
Orta Doğu'nun kaderini değiştiren adam

Orta Doğu'nun kaderini değiştiren adam

'9 yılda ilk defa gökyüzündeki bir uçaktan korkmadık'
'9 yılda ilk defa gökyüzündeki bir uçaktan korkmadık'

'9 yılda ilk defa gökyüzündeki bir uçaktan korkmadık'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.