Güncel

Kapadokya'da kaçak yapılaşmaya izin yok: İzinsiz faaliyet yürüten restoran yıkıldı

Kapadokya Alan Başkanlığı, Nevşehir'in Göreme beldesinde 1. derece arkeolojik ve doğal sit alanında izinsiz faaliyet yürüten restoranı kaldırdı.

AA26 Ocak 2026 Pazartesi 15:49 - Güncelleme:
Kapadokya'da kaçak yapılaşmaya izin yok: İzinsiz faaliyet yürüten restoran yıkıldı
Kapadokya Alan Başkanlığı, bölgede izinsiz yapılaşmayla mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda Göreme beldesinde 1. derece arkeolojik ve doğal sit alanında izinsiz faaliyet yürüten restoranın kaldırılmasıyla birlikte, kaya oluşumları ve tarihi peyzaj ile bütünleşen peribacalarının özgün silüeti yeniden ortaya çıktı.

Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, yazılı açıklamasında, kaçak yapıları kaldırdıklarını, yeni yapılaşmaların, sit alanları ve doğal kültürel miras gözetilerek bölge ile uyum içinde ilerlemesini sağladıklarını belirtti.

Bölgenin turizm potansiyeli arttıkça yapılaşma taleplerinin de çoğaldığını belirten Aslanbay, şunları kaydetti:

"Turizmin gelişimini destekliyoruz ancak hiçbir turizm yapısı doğal dokunun önüne geçmemelidir. Yapılaşmaların bölgenin dokusuyla uyumlu olması açısından mimari uygulama projelerini Kapadokya Bilim Kurulumuz ve Alan Komisyonumuz büyük bir titizlikle inceliyor ve karara bağlıyoruz. Kentsel gelişme alanları ve turizm alanlarının bölge planlamasında, alanın ihtiyaçlarını gözeterek adımlar atıyoruz ve yerel yönetimlerle ortak hareket ediyoruz. Koruma kullanma dengesi içinde gelişimi desteklerken, bölgenin ruhunu korumak adına da izinsiz yapılaşma ile mücadelemize devam ediyoruz."

  • Kapadokya Alan Başkanlığı
  • İzinsiz Faaliyet
  • restoran

