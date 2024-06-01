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Kapadokya'da otelin kaçak eklentisi iş makinesiyle yıkıldı

Kapadokya bölgesinde kaçak ve uygunsuz yapıların kaldırılmasına yönelik çalışma kapsamında, Uçhisar beldesindeki bir otelin ruhsatız eklentisi iş makinesiyle yıkıldı.

AA1 Haziran 2024 Cumartesi 13:01 - Güncelleme:
Kapadokya'da otelin kaçak eklentisi iş makinesiyle yıkıldı
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Kapadokya Alan Başkanlığınca, kaçak yapılarla mücadele ve bölgenin rehabilitasyonu amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Merkeze bağlı Uçhisar beldesinde faaliyet gösteren otelin izinsiz ve ruhsatsız yapılan eklentisi, Başkanlık ekiplerince yıkıldı.

Kapadokya Alan Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, sit alanında yapılanma koşullarına aykırı ilave eklentileri olan yapıların kaçak bölümleri ile kesin yapılanma yasağı bulunan sit alanlarında peribacası ve doğal oluşumlara zarar veren yapıların tamamının ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmanın sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Bölgenin doğal dokusuna zarar veren, kültürel varlıkları tahrip eden, turizm faaliyetlerini olumsuz etkileyen tüm uygulamalara karşı mücadelemiz hız kesmeden devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

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