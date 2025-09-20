İSTANBUL 25°C / 18°C
  Kapadokya'da peribacası yıkıldı! Saniye saniye görüntülendi
Güncel

Kapadokya'da peribacası yıkıldı! Saniye saniye görüntülendi

UNESCO Doğal ve kültürel miras listesinde yer alan Kapadokya bölgesinde bulunan peribacasının büyük bir bölümü gece saatlerinde koparak yıkıldı. O anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

20 Eylül 2025 Cumartesi 14:10
Kapadokya'da peribacası yıkıldı! Saniye saniye görüntülendi
Göreme beldesi Gaferli Mahallesi'nde, gece saatlerinde peribacasının büyük bölümü henüz bilinmeyen nedenle yıkıldı. Peribacasından kopan kaya parçaları çevreye dağılırken, yaşanan olayda yaralanan olmadı.

İhbarla bölgeye jandarma, afat ve Kapadokya Alan Başkanlığı yetkilileri sevk edildi. Jandarma ve AFAD ekipleri düşen kayanın altında kimsenin olup olmadığını incelerken, Kapadokya Alan Başkanlığı da düşen kayanın kaldırılması için çalışmalara başladı.

Yaşanan olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

