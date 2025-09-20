Kapadokya'da peribacası yıkıldı! Saniye saniye görüntülendi

Göreme beldesi Gaferli Mahallesi'nde, gece saatlerinde peribacasının büyük bölümü henüz bilinmeyen nedenle yıkıldı. Peribacasından kopan kaya parçaları çevreye dağılırken, yaşanan olayda yaralanan olmadı.

İhbarla bölgeye jandarma, afat ve Kapadokya Alan Başkanlığı yetkilileri sevk edildi. Jandarma ve AFAD ekipleri düşen kayanın altında kimsenin olup olmadığını incelerken, Kapadokya Alan Başkanlığı da düşen kayanın kaldırılması için çalışmalara başladı.

Yaşanan olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.