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Kapadokya'da reklam firmasının çalışması, kaya oyma yapıya zarar verdiği gerekçesiyle durduruldu

Kapadokya'da reklam çekimi için dekor oluşturmak isteyen bir firmanın çalışması, kaya oyma yapıya zarar verdiği gerekçesiyle durduruldu.

AA16 Ağustos 2024 Cuma 07:38 - Güncelleme:
Kapadokya'da reklam firmasının çalışması, kaya oyma yapıya zarar verdiği gerekçesiyle durduruldu
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Kapadokya Fotoğrafçılar Derneğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir'in Göreme beldesindeki Güllüdere Vadisi'nde fotoğraf çeken dernek üyeleri, kaya oyma yapının içinde reklam çekimi için hazırlık yapanların duvarlara kimyasal içerikli yapıştırıcı kullanarak pamuk yapıştırdığını gördü.

Duruma tepki gösteren dernek üyelerinin ihbarının ardından alana jandarma ekipleri geldi.

Reklam firmasınca yapılan çalışma, jandarma tarafından durduruldu.

Kapadokya Alan Başkanlığı görevlilerinin çalışmayı yapan kişilerle ilgili tutanak tuttuğu öğrenildi.

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