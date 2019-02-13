Kapadokya’daki otel inşaatı durduruldu

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, Nevşehir'in Göreme beldesinde otel inşaatı yapıldığına dair basında yer alan haberler hatırlatıldı.

Konunun Bakanlık tarafından ivedilikle incelemeye alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Anadolu ve dünya kültürünün istisnai değerlerinden olan peribacalarına yakın bir noktada, 2 pafta 9423 parselde başlatıldığı belirlenen inşaat durdurulmuştur."