İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Şubat 2024 Cumartesi / 15 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,0708
  • EURO
    33,679
  • ALTIN
    2032.57
  • BIST100
    9374.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kapadokya'daki sıcak hava balonları 'Gazze'de acil ateşkes' çağrısı afişleriyle havalandı
Güncel

Kapadokya'daki sıcak hava balonları 'Gazze'de acil ateşkes' çağrısı afişleriyle havalandı

Nevşehir Filistin'e Destek Platformunca, sıcak hava balonlarıyla 'Gazze'de acil ateşkes' çağrısı yapıldı.

AA24 Şubat 2024 Cumartesi 09:15 - Güncelleme:
Kapadokya'daki sıcak hava balonları 'Gazze'de acil ateşkes' çağrısı afişleriyle havalandı
ABONE OL

Kapadokya'da turistlere yönelik tur hizmeti veren sıcak hava balonlarının bazılarının sepetlerine, Türkçe ve İngilizce "Gazze'de acil ateşkes" ve "Refah Kapısı açılsın" yazılı afişler asıldı.

Nevşehir'in Göreme beldesindeki Meskendir Vadisi'nde uçuş için hazırlanan balonlar, turistlerin binişinin ardından gökyüzüne yükseldi.

Platformun il koordinatörü Mustafa Gençtürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den beri çocuk, yaşlı ayrımı gözetmeksizin sivilleri katlettiğini, dünya kamuoyunun da buna sessiz kaldığını söyledi.

Gazze Şeridi'nde sivil halkın büyük mağduriyet yaşadığını dile getiren Gençtürk, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 29 bin kardeşimiz şehit olurken, 69 bin kişi yaralandı ve binlercesi hala enkaz altında. BM'nin tespitine göre, bölgede gıda krizi had safhaya ulaşmış durumda ve bölgeye çok az gıda girebilmekte. İşgalciler, sivilleri güvenli bölge diye sürdükleri alanları da bombalamaktadır. Çocuk ve kadınların sığındığı okullar, cami ve kamplar bombalanıyor. Bir an önce ateşkesin sağlanmasını ve Refah Sınır Kapısı'nın açılmasını istiyoruz."

Afişleri taşıyan sıcak hava balonları, yaklaşık bir saat boyunca bölgedeki vadiler üzerinde süzüldü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.